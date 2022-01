Amp Energy kondigt met twee grote projecten van 400 MW in Schotland de grootste batterijopslagfaciliteiten in Europa aan

LONDEN en TORONTO, 25 januari 2022 /PRNewswire/ -- Amp Energy, een wereldwijd platform voor energietransitie en ontwikkelaar van hernieuwbare energie, kondigt vandaag met zijn 800 MW-batterijportfolio in centraal Schotland (het "Schotse Groene batterijcomplex") de twee grootste batterijopslagfaciliteiten van Europa aan. Het portfolio zal naar verwachting in april 2024 operationeel zijn en zal bestaan uit twee 400 MW batterijfaciliteiten, die elk 800 MWh aan energieopslagcapaciteit zullen leveren.

Na overleg met de belanghebbenden en gemeenten hebben de twee locaties op 5 januari 2022 toestemming van de Schotse overheid gekregen.

De 400 MW-batterijen worden de twee grootste op het elektriciteitsnet aangesloten batterijopslagfaciliteiten in Europa.

Amp X, Amp's eigen AI-aangedreven, digitale energieplatform, zal worden gebruikt om het transport van stroom van de batterijen naar het elektriciteitsnet te optimaliseren.

De projecten zullen betrouwbare netstabiliteitsdiensten en energiebeheer bieden in de centrale gordel van Schotland, waaronder Glasgow en Edinburgh .

en . Door de opslag en het beheer van de verzending van hernieuwbare energie die door Schotse windparken zal worden gegenereerd, maken de projecten de Britse elektriciteitsinfrastructuur toekomstbestendig tegen een fractie van de kosten van dure transmissie-upgrades.

De projecten, gelegen in Hunterston en Kincardine, zetten wereldwijd de standaard voor energieopslag en vormen voor het VK een belangrijke stap voorwaarts om de doelstelling van nul uitstoot te bereiken. Na de recente aankondiging van ScotWind offshore wind voor de geplande toevoeging van 25 GW aan de nieuwe capaciteit voor het opwekken van hernieuwbare energie, is de behoefte aan grootschalige energieopslag die stroom kan verplaatsen en netstabiliteitsdiensten kan leveren, nog belangrijker. In de komende jaren zullen de Schotse batterijfaciliteiten van Amp het mogelijk maken om in Schotland tot 1.750 GWh per jaar extra hernieuwbare energie op te wekken en te transporteren naar andere regio's van het VK, wat overeenkomt met ongeveer 500 MW aan nieuwe offshore-windinstallaties.

"Met deze baanbrekende projecten doet Amp een aanzienlijke investering in de essentiële groene infrastructuur terwijl het VK overstapt naar een volledig CO 2 -vrij netwerk. Onze projecten ondersteunen niet alleen de groei van het opwekken van duurzame energie in Schotland, maar bieden ook een alternatief voor dure transmissie-upgrades voor consumenten", zegt Ben Skinner, Vice President Global Markets bij Amp.

De projecten in Hunterston en Kincardine nemen ook deel aan de aanbesteding van de Scottish Stability Pathfinder 2 van National Grid die de spannings- en stabiliteitsproblemen van het Britse elektriciteitsnet wil aanpakken. Naast twee nieuwe Synchronous Condensers-installaties, die ook helpen bij de stabilisatie van het net, zullen de faciliteiten van Amp de modernste netvormende omvormingstechnologie inzetten.

"Het Britse elektriciteitsnet is bezig met de overgang naar een groenere afzetmarkt zonder uitstoot", aldus Amp's medeoprichter en Chief Investment Officer, Paul Ezekiel. "Dit is alleen versneld met de onlangs toegekende toevoeging van 25 GW aan offshore-windlicenties als onderdeel van het leasingprogramma van ScotWind offshore wind. Amp's ontwikkeling van strategisch gelegen, op transmissie aangesloten batterijen voor nutsvoorzieningen helpt de Britse transmissienetwerkbeheerder om Britse burgers een stabiel en veilig koolstofvrij elektriciteitssysteem te bieden."

Met deze investering zet Amp zijn uitbreiding in Europa voort, inclusief de ontwikkeling en eigendom van zonne- en windenergie met grootschalige energieopslagfaciliteiten in Spanje en het VK, naast de actieve ontwikkeling van verschillende, groene waterstofprojecten die een aanvulling vormen op de groene waterstofontwikkelingsactiviteiten in Azië-Pacific van het bedrijf.

Het Scottish Green Battery Complex wordt geoptimaliseerd en verzonden door Amp X, Amp's eigen, op AI-aangedreven, digitale energieplatform. Amp X vertrouwt op zijn gepatenteerde en reeds rendabele transactie-ready systeemarchitectuur en cloud-hosted uiterst moderne, geavanceerde analyses. Het Amp X-platform, dat autonoom opereert, biedt oplossingen voor netbeperkingen, biedt flexibiliteit en maakt de end-to-end energietransitie mogelijk.

"Met onze wereldwijde schaal en de radicale innovatie die we met ons Amp X-platform inzetten, lopen we voorop in de wereldwijde energietransitie." Aldus Paul. "De inzet van groene waterstof en energieopslag op utiliteitsschaal, zoals het Scottish Green Battery Complex, is van cruciaal belang voor onze aanhoudende, snelle groei en onze langetermijnstrategie."

Amp is een wereldwijd platform voor energietransitie.

We ontwikkelen, bezitten en exploiteren schone energiebronnen in onze kernmarkten over de hele wereld. Naast Amp X, ons disruptieve grid-edge technologieplatform dat gebruikmaakt van onze eigen expertise op het gebied van kunstmatige intelligentie, vinden we het netwerk opnieuw uit en leiden we de energietransitie. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Toronto en is wereldwijd actief in Noord-Amerika, Australië, Japan, Spanje, Tsjechië en het VK.

Amp, opgericht in 2009, is een snelgroeiend bedrijf dat op grote schaal radicale veranderingen in de energiesector doorvoert, ondersteund door grote investeringen van institutionele kapitaalpartners, waaronder recentelijk Carlyle, die eind 2020 374 miljoen dollar investeerde voor een minderheidsbelang in het bedrijf.

Ga voor meer informatie naar www.amp.energy

