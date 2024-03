Ampace a brillé à la Semaine mondiale de l'énergie intelligente au Japon, ouvrant une nouvelle ère dans l'énergie verte

TOKYO, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- La Semaine mondiale de l'énergie intelligente bat son plein à Tokyo du 28 février au 1 mars. Ampace, en tant que leader mondial des solutions de batteries au lithium de taille moyenne, a été invité à participer à ce grand événement. et a dévoilé des solutions énergétiques dans trois domaines : les systèmes de stockage d'énergie, les batteries électriques et les micro-véhicules.

Ampace at World Smart Energy Week

En réponse au soutien du gouvernement japonais pour les projets photovoltaïques, Ampace a introduit des solutions de stockage d'énergie privilégiant une sécurité élevée, une longue durée de vie et une résistance aux basses températures.

Les batteries de stockage d'énergie LFP haute sécurité d'Ampace ont établi une référence dans l'industrie avec un taux de défaillance cellulaire exceptionnel au niveau PPB. Contrairement aux batteries au lithium ternaires, LFP n'a pas libéré d'oxygène en cas d'effondrement de bâtiment, évitant ainsi la combustion du système et a reçu de nombreuses certifications pour les applications de systèmes de stockage d'énergie résidentiels en Europe et en Amérique.

Au-delà des cellules de batterie, Ampace a introduit la série Reno pour les armoires de batterie extérieures commerciales et industrielles, en se concentrant sur les structures anti-choc. La série Reno s'est conformée aux normes strictes d'intensité sismique, réussissant avec succès les tests et le déploiement dans les régions sismiques élevées comme la Californie, les États-Unis et l'Amérique du Sud.

Pour les situations d'urgence, Ampace a introduit les centrales électriques portables Andes 600 Pro et Andes 2000 Pro conçues pour les applications à basse température jusqu'à -20℃, cruciales pour le stockage d'urgence résidentiel.

En termes de performance de longue durée de vie, Ampace a été le premier à lancer 8000 cycles @ SOH80% cellules de batterie de stockage d'énergie et 15 ans de service de garantie au Japon. L'année dernière, la série Kunlun, avec 15000 cycles de cellule ultra-longue, a marqué une percée, prolongeant la durée de vie de la batterie de stockage d'énergie au-delà de 20 ans. Pour traiter des températures extrêmement basses, Ampace a innové la technologie de remplissage et de décharge qui fonctionne de -20℃ à 60℃.

En tant que coentreprise entre CATL et ATL, l'activité de stockage d'énergie d'Ampace couvre le stockage résidentiel, industriel et commercial, l'onduleur et l'alimentation électrique portable. La part de marché mondiale du stockage résidentiel a dépassé 30 %. En plus de l'énergie verte, Ampace a présenté des produits de batterie lithium-ion dans les domaines de l'énergie verte tels que les drones, les aspirateurs, les outils électriques et les micro-véhicules. À ce jour, Ampace a été à l'avant-garde avec la part de marché la plus élevée dans le secteur des batteries au lithium pour motos électriques et a obtenu la première position dans les expéditions mondiales de batteries de drones.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2352167/Ampace_World_Smart_Energy_Week.jpg