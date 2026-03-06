Ampace fait progresser l'infrastructure de continuité de l'IA au DCW London 2026

LONDRES, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les charges de travail de l'IA entraînent une volatilité sans précédent dans les systèmes d'alimentation des centres de données. L'augmentation de la densité des racks, les variations rapides de la charge des GPU et l'augmentation des contraintes thermiques posent des problèmes de continuité de l'alimentation et de stabilité opérationnelle. Garantir un approvisionnement énergétique ininterrompu devient fondamental pour les installations pilotées par l'IA.

À l'occasion du DCW London 2026 (Excel London, stand C145), Ampace démontre comment l'infrastructure de continuité de l'IA répond à ces demandes de plus en plus pressantes. Sur l'ensemble du salon, les visiteurs découvrent la série PU, conçue pour les fluctuations de charge fréquentes, et explorent la façon dont la technologie des cellules LFP semi-solides stabilise les pics de puissance tout en maintenant les performances.

La série PU est conçue pour les charges de travail volatiles de l'IA

Les centres de données d'IA fonctionnent dans des conditions de plus en plus exigeantes. Les racks à haute densité concentrent la demande d'énergie dans des espaces plus restreints, ce qui nécessite des systèmes compacts capables de fournir une puissance constante sans sacrifier la fiabilité.

Dans le même temps, les grappes de GPU génèrent des variations de charge rapides et imprévisibles. Les systèmes d'alimentation doivent absorber les pics soudains tout en maintenant une alimentation de secours régulière. La série PU offre une capacité de débit élevée et une sortie stable au niveau de l'armoire, ce qui permet d'assurer la continuité des charges de travail dynamiques de l'IA.

La pression thermique s'intensifie également. Les températures ambiantes élevées et les charges de calcul soutenues mettent à l'épreuve la résilience du système. L'architecture PU permet un refroidissement naturel du module, ce qui aide les installations à maintenir des performances constantes sans interruption.

Ensemble, ces capacités renforcent un objectif essentiel : une alimentation continue et stable dans les environnements pilotés par l'IA où les temps d'arrêt ne sont plus acceptables.

Les cellules LFP semi-solides renforcent la résilience dans les environnements d'IA

Avec l'augmentation de la puissance des racks, la sécurité intrinsèque des batteries devient une préoccupation majeure des ingénieurs.

La technologie des cellules LFP semi-solides d'Ampace élimine l'électrolyte libre dans la structure de la cellule, supprimant ainsi les fuites pendant la durée de vie du produit. Cette conception réduit considérablement la probabilité de mécanismes de défaillance liés à l'isolation.

Dans des environnements d'essai contrôlés, la conception semi-solide permet de réduire d'environ 58 % le dégagement de gaz dû à l'emballement thermique par rapport aux architectures LFP classiques dans des conditions similaires. En minimisant la production de gaz combustibles et en améliorant la stabilité thermique, la technologie réduit le potentiel de propagation des incendies dans les systèmes de racks à haute densité.

Le système a obtenu la certification UL 9540A, validant la résistance à la propagation du feu par des essais normalisés à grande échelle.

Au-delà de la sécurité, la structure semi-solide contribue également à prolonger la durée de vie et à améliorer la fiabilité opérationnelle, ce qui est essentiel pour les centres de données d'intelligence artificielle fonctionnant en permanence dans des conditions de charge élevée.

Prochaines étapes : Faire progresser l'infrastructure de continuité de l'IA dans le monde entier

Lors de la conférence DCW London 2026, l'infrastructure de continuité de l'IA est présentée comme un cadre à long terme plutôt que comme un produit unique. Une réponse dynamique stable, une résilience thermique et une sécurité intrinsèque constituent les fondements de l'approche d'Ampace en matière d'énergie des centres de données AI.

Les solutions Ampace soutiennent déjà des centres de données à grande échelle et axés sur l'IA dans plusieurs régions du monde, notamment des projets en Inde, en Chine, en Corée, au Japon et en Indonésie. Ces déploiements ont lieu dans des environnements définis par une forte densité de calcul, des conditions thermiques élevées et des exigences strictes en matière de continuité de l'alimentation, ce qui démontre l'adaptabilité et la fiabilité des systèmes Ampace dans des conditions de fonctionnement réelles.

À l'avenir, Ampace continue d'étendre l'infrastructure de continuité de l'IA à l'échelle mondiale – en fournissant des solutions d'alimentation plus avancées, résilientes et évolutives pour répondre aux demandes en constante évolution des centres de données axés sur l'IA dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926964/image.jpg