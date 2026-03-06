Ampace impulsa la infraestructura de continuidad de IA en DCW London 2026

LONDRES, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Las cargas de trabajo de IA están generando una volatilidad sin precedentes en los sistemas de energía de los centros de datos. Las mayores densidades de rack, las rápidas fluctuaciones de carga de la GPU y el creciente estrés térmico ponen en peligro la continuidad energética y la estabilidad operativa. Garantizar un suministro energético ininterrumpido se está convirtiendo en un elemento fundamental para las instalaciones impulsadas por IA.

image

En DCW London 2026 (Excel London, Stand C145), Ampace demuestra cómo la Infraestructura de Continuidad de IA responde a estas crecientes demandas. En toda la sala de exposición, los visitantes interactúan con la Serie PU, diseñada para fluctuaciones frecuentes de carga, y exploran cómo la tecnología de celdas LFP semisólidas estabiliza los picos de potencia a la vez que mantiene el rendimiento.

Serie PU diseñada para cargas de trabajo de IA volátiles

Los centros de datos de IA operan en condiciones cada vez más exigentes. Los racks de alta densidad concentran la demanda de energía en espacios más reducidos, lo que requiere sistemas compactos capaces de ofrecer una salida constante sin sacrificar la fiabilidad.

Al mismo tiempo, los clústeres de GPU generan fluctuaciones de carga rápidas e impredecibles. Los sistemas de alimentación deben absorber picos repentinos y, al mismo tiempo, mantener un suministro de respaldo constante. La serie PU responde con una alta capacidad y una salida estable a nivel de gabinete, lo que facilita la continuidad bajo cargas de trabajo de IA dinámicas.

La presión térmica también se está intensificando. Las temperaturas ambiente elevadas y las cargas computacionales sostenidas están poniendo a prueba la resiliencia del sistema. La arquitectura PU permite la refrigeración natural de los módulos, lo que ayuda a las instalaciones a mantener un rendimiento constante sin interrupciones.

En conjunto, estas capacidades refuerzan un objetivo esencial: energía continua y estable en entornos impulsados por IA donde el tiempo de inactividad ya no es aceptable.

Las celdas LFP semisólidas impulsan la resiliencia en entornos de IA

A medida que aumentan los niveles de potencia en rack, la seguridad intrínseca de la batería se convierte en una preocupación fundamental de ingeniería.

La tecnología de celdas LFP semisólidas de Ampace elimina el electrolito libre dentro de la estructura de la celda, eliminando eficazmente las vías de fuga a lo largo de la vida útil del producto. Este diseño reduce significativamente la probabilidad de fallos relacionados con el aislamiento.

En entornos de prueba controlados, el diseño semisólido demuestra una liberación de gases de escape térmico aproximadamente un 58 % menor en comparación con las arquitecturas LFP convencionales en condiciones similares. Al minimizar la generación de gases combustibles y mejorar la estabilidad térmica, la tecnología reduce el potencial de propagación de incendios en sistemas de racks de alta densidad.

El sistema ha obtenido la certificación UL 9540A, que valida la resistencia a la propagación de incendios mediante pruebas estandarizadas a gran escala.

Además de la seguridad, la estructura semisólida también contribuye a una mayor vida útil y una mayor fiabilidad operativa, esenciales para los centros de datos de IA que operan en condiciones continuas de alta carga.

Próximos pasos: Impulsando la infraestructura de continuidad de IA a nivel mundial

En DCW London 2026, la Infraestructura de Continuidad de IA se está posicionando como un marco a largo plazo, en lugar de un lanzamiento único de producto. La respuesta dinámica estable, la resiliencia térmica y la seguridad intrínseca constituyen la base del enfoque de Ampace para la energía de los centros de datos con IA.

Las soluciones de Ampace ya respaldan centros de datos a gran escala centrados en IA en múltiples regiones del mundo, incluyendo proyectos en India, China, Corea, Japón e Indonesia. Estas implementaciones operan en entornos caracterizados por una alta densidad computacional, condiciones térmicas elevadas y estrictos requisitos de continuidad energética, lo que demuestra la adaptabilidad y fiabilidad de los sistemas Ampace bajo presiones operativas reales.

De cara al futuro, Ampace continúa expandiendo la Infraestructura de Continuidad de IA a nivel mundial, ofreciendo soluciones energéticas más avanzadas, resilientes y escalables para satisfacer las cambiantes demandas de los centros de datos impulsados por IA en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926964/image.jpg