AMPERA DÉVOILE « POWER NOW. NUCLEAR NEXT ».

Une architecture énergétique intégrée exclusive offre des solutions immédiates en matière d'alimentation électrique tout en accélérant l'avènement de l'énergie nucléaire de nouvelle génération

PALM BEACH GARDENS, Floride, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA a dévoilé aujourd'hui sa stratégie « Power Now. Nuclear Next », et présenté Integrated Energy Architecture™, une plateforme énergétique intelligente conçue pour fournir dès aujourd'hui des solutions à très haut rendement en matière de production d'électricité, tout en accélérant le déploiement des technologies nucléaires de pointe de l'entreprise.

AMPERA Waste Heat Recovery AMPERA Conventional-Fueled Power Generation AMPERA Advanced Nuclear Energy

Cette stratégie permet à AMPERA de répondre immédiatement à la demande croissante émanant des clients des secteurs de l'infrastructure d'intelligence artificielle, des centres de données, de la défense, de l'industrie et du secteur maritime, grâce à une plateforme évolutive prenant en charge la récupération de la chaleur résiduelle, la production d'électricité à partir de combustibles conventionnels et les futurs systèmes avancés d'énergie nucléaire.

Au cœur de cette stratégie se trouve l'architecture énergétique intégrée d'AMPERA, capable d'exploiter plusieurs sources de chaleur grâce à un système commun de conversion d'énergie à très haut rendement. Cette architecture associe des technologies de pointe en matière de conversion de puissance, d'ingénierie numérique, d'intelligence artificielle et de conception de systèmes modulaires au sein d'une seule plateforme évolutive. Cela permet aux clients de disposer dès aujourd'hui d'une source d'énergie tout en assurant une transition harmonieuse vers une future intégration du nucléaire.

« Power Now. Nuclear Next. est axé sur l'accélération », a déclaré Brian Matthews, fondateur et PDG d'AMPERA. « Le monde ne peut pas attendre que l'avenir énergétique se concrétise : il a besoin de davantage d'énergie dès aujourd'hui. Grâce à notre architecture énergétique intégrée, nous pouvons déployer immédiatement des systèmes de production d'électricité à haut rendement tout en accélérant la commercialisation de l'énergie nucléaire de pointe.

Chaque mégawatt que nous mettons en service, chaque client que nous desservons et chaque système que nous fabriquons contribue à anticiper le déploiement de l'énergie nucléaire de nouvelle génération. Plutôt que d'attendre l'avenir, nous construisons le pont qui nous y mènera ».

La plateforme prend en charge trois solutions énergétiques complémentaires :

Récupération de la chaleur résiduelle – Transforme l'énergie thermique auparavant perdue provenant d'installations industrielles, de centres de données et d'autres grands consommateurs d'énergie en électricité exploitable.





– Transforme l'énergie thermique auparavant perdue provenant d'installations industrielles, de centres de données et d'autres grands consommateurs d'énergie en électricité exploitable. Production d'électricité à partir de combustibles conventionnels – Fournit une énergie fiable et modulable à partir de combustibles tels que le gaz naturel, offrant ainsi des solutions énergétiques immédiates pour les centres de données, les installations de défense, les sites industriels et les applications maritimes.





– Fournit une énergie fiable et modulable à partir de combustibles tels que le gaz naturel, offrant ainsi des solutions énergétiques immédiates pour les centres de données, les installations de défense, les sites industriels et les applications maritimes. Énergie nucléaire de nouvelle génération – La technologie de microréacteur sous-critique ultra-sûre et fabriquée en usine d'AMPERA, conçue pour assurer des décennies d'énergie fiable et sans carbone, sans nécessiter de rechargement en combustible sur site, tout en offrant une densité énergétique et une sécurité d'exploitation d'exception.

L'architecture énergétique intégrée réduit considérablement les risques liés au déploiement, accélère l'adoption par les clients et définit une feuille de route claire vers l'énergie nucléaire de nouvelle génération, à mesure que cette technologie atteint le stade du déploiement commercial.

Les premiers systèmes d'AMPERA devraient fournir jusqu'à 30 MWé d'électricité, et des configurations plus puissantes sont prévues à mesure que la plateforme évoluera. L'entreprise prévoit de commencer les déploiements chez ses clients avant la fin de l'année 2027.

La plateforme s'appuie sur l'expertise d'AMPERA dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie numérique et des technologies de conversion énergétique à haut rendement. Ces capacités sont encore renforcées par l'initiative NeuralTwin de l'entreprise, qui met l'IA de pointe au service de la conception, l'optimisation, l'exploitation et la gestion du cycle de vie des systèmes, créant ainsi une plateforme énergétique de plus en plus intelligente qui s'améliore au fil du temps.

« Nous construisons bien plus qu'une simple centrale électrique », a déclaré Matthews. « Nous mettons en place une plateforme énergétique intelligente pour le XXIe siècle, capable de répondre aux besoins actuels en énergie tout en jetant les bases de l'avenir de l'énergie nucléaire de nouvelle génération ».

À propos d'AMPERA

AMPERA est une entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques de pointe qui développe des solutions évolutives en matière d'énergie destinées aux centres de données, à la défense, à l'industrie et au secteur maritime. Dans le cadre de son initiative « Power Now. Nuclear Next », AMPERA associe la fabrication de pointe, l'intelligence artificielle et les technologies énergétiques de nouvelle génération pour fournir des systèmes d'alimentation fiables, fabriqués en usine. Sa plateforme d'architecture énergétique intégrée brevetée, lntegrated Energy Architecture™, permet de récupérer la chaleur résiduelle, de produire de l'électricité à partir de combustibles conventionnels et de soutenir l'énergie nucléaire sous-critique de pointe, créant ainsi une transition harmonieuse vers un avenir marqué par une énergie propre et abondante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.amperaglobal.com

Relations avec les médias :

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