AMPERA INTRODUCEERT 'POWER NOW. NUCLEAR NEXT. NUCLEAR NEXT.'

Eigen geïntegreerde energiearchitectuur biedt vandaag al krachtige energieoplossingen en effent het pad voor geavanceerde kernenergie

PALM BEACH GARDENS, Florida, 26 juni 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA heeft vandaag zijn strategie 'Power Now. Nuclear Next.' gepresenteerd. Centraal daarin staat de eigen Integrated Energy Architecture™: een intelligent energieplatform dat nu al uiterst efficiënte oplossingen voor elektriciteitsopwekking levert en tegelijk de uitrol van de geavanceerde kernenergietechnologieën van het bedrijf versnelt.

AMPERA Waste Heat Recovery AMPERA Conventional-Fueled Power Generation AMPERA Advanced Nuclear Energy

Met deze strategie kan AMPERA direct inspelen op de snel toenemende energievraag van onder meer AI-infrastructuur, datacenters, defensie, de industrie en de maritieme sector. Het schaalbare platform ondersteunt warmteterugwinning, elektriciteitsopwekking met conventionele brandstoffen en toekomstige geavanceerde kernenergiesystemen.

De Integrated Energy Architecture van AMPERA vormt het hart van deze strategie. Dit systeem kan warmte uit uiteenlopende bronnen benutten via één gemeenschappelijk energieomzettingssysteem met een uitzonderlijk hoog rendement. De architectuur brengt geavanceerde energieomzetting, digital engineering, kunstmatige intelligentie en een modulair systeemontwerp samen in één schaalbaar platform. Zo kunnen klanten vandaag al hun energievoorziening uitrollen, terwijl ze tegelijkertijd een soepele overgang voorbereiden naar de integratie van geavanceerde kernenergie.

"'Power Now. Nuclear Next.' draait om versnelling", zegt Brian Matthews, oprichter en CEO van AMPERA. "De wereld kan niet wachten op de energie van de toekomst; er is vandaag al meer energie nodig. Met onze Integrated Energy Architecture kunnen we onmiddellijk uiterst efficiënte systemen voor elektriciteitsopwekking inzetten en tegelijkertijd de commercialisering van geavanceerde kernenergie versnellen.

Elke megawatt die we installeren, elke klant die we ondersteunen en elk systeem dat we produceren, brengt de brede toepassing van geavanceerde kernenergie dichterbij. In plaats van op de toekomst te wachten, leggen we vandaag al de basis ervoor."

Het platform ondersteunt drie complementaire energieoplossingen:

Warmteterugwinning : zet thermische energie die voorheen verloren ging bij industriële installaties, datacenters en andere grote energieverbruikers om in waardevolle elektriciteit.

: zet thermische energie die voorheen verloren ging bij industriële installaties, datacenters en andere grote energieverbruikers om in waardevolle elektriciteit. Elektriciteitsopwekking met conventionele brandstoffen : Levert betrouwbare, regelbare elektriciteit met behulp van brandstoffen zoals aardgas. Daarmee biedt het direct inzetbare energieoplossingen voor datacenters, defensie-installaties, industriële faciliteiten en maritieme toepassingen.

: Levert betrouwbare, regelbare elektriciteit met behulp van brandstoffen zoals aardgas. Daarmee biedt het direct inzetbare energieoplossingen voor datacenters, defensie-installaties, industriële faciliteiten en maritieme toepassingen. Geavanceerde kernenergie: de uiterst veilige, in de fabriek gebouwde subkritische microreactortechnologie van AMPERA is ontworpen om tientallen jaren lang betrouwbare, koolstofvrije elektriciteit te leveren zonder ter plaatse te hoeven bijtanken. Tegelijk biedt de technologie een uitzonderlijk hoge energiedichtheid en een hoog niveau van operationele veiligheid.

De Integrated Energy Architecture beperkt de implementatierisico's aanzienlijk, versnelt de acceptatie door klanten en biedt een duidelijk groeipad naar geavanceerde kernenergie zodra deze technologie commercieel beschikbaar komt.

De eerste systemen van AMPERA zullen naar verwachting een vermogen leveren van maximaal 30 MWe, waarna grotere configuraties volgen naarmate het platform verder wordt ontwikkeld. Het bedrijf verwacht de eerste systemen vóór eind 2027 bij klanten in gebruik te nemen.

Het platform bouwt voort op de expertise van AMPERA op het gebied van geavanceerde productietechnologie, kunstmatige intelligentie, digital engineering en technologieën voor energieomzetting met een hoog rendement. Deze mogelijkheden worden verder versterkt door het NeuralTwin-initiatief van het bedrijf. Daarbij wordt geavanceerde AI ingezet voor systeemontwerp, optimalisatie, operationeel beheer en levenscyclusbeheer, waardoor een steeds intelligenter energieplatform ontstaat dat zich in de loop van de tijd blijft verbeteren.

"We bouwen aan meer dan alleen een energiecentrale", zegt Matthews. "We bouwen aan een intelligent energieplatform voor de 21e eeuw: een platform dat kan voorzien in de energiebehoeften van vandaag en tegelijk de basis legt voor de toekomst van geavanceerde kernenergie."

Over AMPERA

AMPERA is een technologiebedrijf dat geavanceerde energieoplossingen ontwikkelt voor datacenters, defensietoepassingen, de industrie en de maritieme sector. Met zijn strategie 'Power Now. Nuclear Next.' combineert AMPERA geavanceerde productietechnologie, kunstmatige intelligentie en energieoplossingen van de volgende generatie om betrouwbare, in de fabriek gebouwde energiesystemen te leveren. De eigen Integrated Energy Architecture™ ondersteunt warmteterugwinning, elektriciteitsopwekking met conventionele brandstoffen en geavanceerde subkritische kernenergie. Zo creëert de architectuur een soepele overgang naar een toekomst met schone en overvloedige energie. Meer informatie op www.amperaglobal.com.

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