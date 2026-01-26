AMPERA SETZT AUF DEN MARITIMEN SEKTOR ALS WICHTIGSTEN WACHSTUMSBEREICH

Eine bahnbrechende Technologie für saubere Energie kann die Betreiberkosten senken und die Zeit auf See verlängern

PALM BEACH GARDENS, Fla., 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA, ein schnell wachsendes Unternehmen für sichere und saubere Kernenergie der nächsten Generation, fügt den maritimen Sektor als primäres Segment in sein Wachstumsportfolio ein, neben Rechenzentren und Verteidigungsanwendungen.

AMPERA’s subcritical, thorium-fueled micro-reactor is being developed to deliver ultra-safe, clean and reliable power to maritime operators that can eliminate emissions, reduce weight and improve operating costs. Rendering courtesy of AMPERA.

„Unsere bahnbrechende Technologie entspricht genau den Anforderungen der kommerziellen Schifffahrt und des Verteidigungssektors", sagte Brian Matthews, CEO und Gründer von AMPERA. „Ein Stromerzeugungsaggregat an Bord zu haben, das konsistente, saubere und sichere Energie liefern kann und gleichzeitig den Platzbedarf im Maschinenraum drastisch reduziert und das Gewicht des Schiffes erheblich verringert, ist ein starkes Angebot."

AMPERA entwickelt ein kompaktes, geschlossenes Kernenergiesystem, das sich aufgrund seiner inhärenten Sicherheitseigenschaften gut für kommerzielle Schiffsantriebe eignet. Das System zeichnet sich durch eine äußerst kompakte Architektur und einen versiegelten, extrem langlebigen Kern aus, der jahrzehntelang ohne Nachfüllen betrieben werden kann. Die Konstruktion entspricht den etablierten Sicherheitsprinzipien der Marine, macht die Handhabung von Treibstoff überflüssig, verbraucht kein Wasser, minimiert die Betriebskomplexität und eliminiert das Proliferationsrisiko.

Die Analyse des globalen Schifffahrtsmarktes zeigt, dass mehr als 10.000 kommerzielle Schiffe in Betrieb sind, die von einer Umstellung ihrer Energiesysteme auf eine AMPERA-Lösung profitieren könnten. Darüber hinaus könnten Verteidigungsschiffe das mit Thorium betriebene System zur Deckung ihres Energie- und Entladebedarfs nutzen, indem sie die kompakte, emissionsfreie und autonome Energielösung einsetzen.

„Die Architektur von AMPERA eignet sich perfekt für große Schiffe, Kreuzfahrtschiffe, Kühltransporter und Hafenschiffe", fügte Matthews hinzu. „Die Betreiber, mit denen wir sprechen, sind begeistert von den wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen, die ihre Flotten noch effizienter und kostengünstiger machen können."

Durch die Kombination von additiver Fertigung, KI-gesteuerter Steuerung und proprietärem Reaktordesign erreichen die Systeme von AMPERA ein unübertroffenes Niveau an Sicherheit, Leistung und Skalierbarkeit - und verändern damit die Möglichkeiten der ultrasicheren Kernenergie.

Über AMPERA

AMPERA ist ein fortschrittliches Kernenergieunternehmen, das unterkritische Thorium-Brüter-Mikroreaktorsysteme für das KI-Zeitalter entwickelt. Durch die firmeneigene TRISO-Brennstoffplattform, hybride Fusions-Spaltungs-Architektur, und fortschrittliche additive Fertigung, liefert AMPERA skalierbare, emissionsfreie Energie für eine Reihe von Anwendungen wie Rechenzentren, Verteidigung und maritime Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amperacleanenergy.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869620/AMPERA__subcritical_thorium_fueled_micro_reactor_is_being_developed_to_deliver_ultra_safe_clean.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827009/AMPERA_Logo.jpg