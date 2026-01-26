AMPERA FAIT DU SECTEUR MARITIME UN AXE DE CROISSANCE VERTICAL

Une technologie de rupture en matière d'énergie propre peut réduire les coûts d'exploitation et augmenter le temps passé en mer

PALM BEACH GARDENS, Fla., 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA, une société d'énergie nucléaire sûre et propre de nouvelle génération qui connaît une croissance rapide, ajoute le secteur maritime comme segment principal de son portefeuille de croissance, aux côtés des centres de données et des applications de défense.

AMPERA’s subcritical, thorium-fueled micro-reactor is being developed to deliver ultra-safe, clean and reliable power to maritime operators that can eliminate emissions, reduce weight and improve operating costs. Rendering courtesy of AMPERA.

« Notre technologie révolutionnaire répond parfaitement aux besoins des navires commerciaux et de défense », a déclaré Brian Matthews, PDG et fondateur d'AMPERA. « Disposer à bord d'une unité de production d'énergie capable de fournir une énergie constante, propre et sûre, tout en réduisant considérablement l'encombrement de la salle des machines et le poids du navire est une proposition à forte valeur ajoutée ».

AMPERA développe un système d'énergie nucléaire compact et scellé dont les caractéristiques de sécurité inhérentes le rendent bien adapté à la propulsion maritime commerciale. Le système met l'accent sur une sécurité exceptionnelle grâce à une architecture très compacte et à un cœur scellé à très longue durée de vie qui fonctionne pendant des décennies sans ravitaillement. Sa conception s'aligne sur les principes de sécurité navale établis, élimine la manipulation de carburant, n'utilise pas d'eau, minimise la complexité opérationnelle et élimine le risque de prolifération.

L'analyse du marché mondial du transport maritime indique qu'il y a plus de 10 000 navires commerciaux en service aujourd'hui qui pourraient bénéficier du remplacement de leurs systèmes d'alimentation par une solution AMPERA. En outre, les navires de défense pourraient utiliser le système alimenté au thorium pour répondre à leurs besoins en énergie et en décharge, en tirant parti de la solution énergétique compacte, sans émission et autonome.

« L'architecture d'AMPERA est parfaitement adaptée aux grands navires, aux bateaux de croisière, aux unités frigorifiques et aux barges portuaires », a ajouté M. Matthews. « Les opérateurs avec lesquels nous discutons sont très enthousiastes quant aux avantages économiques et environnementaux qui peuvent être obtenus pour rendre leurs flottes encore plus efficaces et compétitives en termes de coûts. »

En combinant la fabrication additive, le contrôle piloté par l'IA et la conception propriétaire du réacteur, les systèmes d'AMPERA atteignent des niveaux inégalés de sécurité, de performance et d'évolutivité - transformant ce qui est possible dans le domaine de l'énergie nucléaire ultra-sûre.

À propos d'AMPERA

AMPERA est une entreprise spécialisée dans l'énergie nucléaire de pointe qui développe des systèmes de microréacteurs de surgénération au thorium sous-critique pour l'ère de l'intelligence artificielle. Grâce à sa plateforme de combustible propriétaire TRISO, architecture hybride fusion-fission, et fabrication additive avancée, AMPERA fournit de l'énergie évolutive et sans émission pour une gamme d'applications, y compris les centres de données, la défense et les applications maritimes. Pour en savoir plus, consultez le site www.amperacleanenergy.com.

