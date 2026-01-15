Amperon se asegura inversión de Samsung Ventures para avanzar en la tecnología de pronóstico de energía

HOUSTON, 15 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Amperon, proveedor líder de soluciones de previsión y análisis de energía impulsadas por IA, anunció una inversión de Samsung Venture Investment Corporation ("Samsung Ventures"), la sección de riesgo corporativo de Samsung Group. Este nuevo respaldo refleja la continua confianza de los inversores en la tecnología y la visión de Amperon y respaldará el crecimiento mundial de la empresa y el desarrollo de productos de próxima generación en los principales mercados energéticos.

Las soluciones de pronóstico impulsadas por IA de Amperon ahora prestan servicio a clientes en Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Europa y Medio Oriente, lo que refleja un rápido crecimiento internacional desde su expansión en 2024 en Europa, con pronósticos activos en 27 países a nivel mundial. Gracias a los avances continuos en aprendizaje automático, el modelado basado en la física y el análisis meteorológico conjunto, Amperon continúa mejorando la precisión y confiabilidad de los pronósticos para los participantes del mercado de energía en todo el mundo. En forma más reciente, lanzó el primer pronóstico a mediano plazo de la demanda de la red basado en el clima, que permite a las partes interesadas anticipar la demanda de electricidad con hasta siete meses de antelación y redefinir la planificación estacional con una visibilidad sin precedentes de las condiciones futuras de la red.

"La inversión de Samsung Ventures es una fuerte validación de nuestra misión de transformar la forma en que se pronostica y comercializa la energía", afirmó Sean Kelly, director ejecutivo y cofundador de Amperon. "La presencia mundial y el liderazgo de Samsung en semiconductores, infraestructura de datos y aceleración de la IA los convierten en un ajuste natural a medida que ampliamos el alcance de Amperon en sectores de gran consumo de energía, como los centros de datos. Su historial de escalar las tecnologías de próxima generación se alinea perfectamente con nuestra visión de construir un sistema de energía más inteligente, resistente y basado en datos".

Samsung Ventures desempeña un papel clave en la inversión en empresas que desarrollan tecnologías en IA, dispositivos avanzados y sectores relacionados con la energía, con un enfoque en generar valor a largo plazo. Mediante una cartera mundial diversificada, la empresa apoya a las empresas emergentes que abordan oportunidades en áreas como la transformación digital y la sostenibilidad.

"Amperon ha demostrado fuertes capacidades técnicas y tracción mundial en un panorama energético en rápida evolución", afirmó un portavoz de Samsung Ventures. "Su capacidad para pronosticar y modelar datos energéticos en tiempo real a escala global los posiciona como un factor clave para el desarrollo de sistemas energéticos más inteligentes y la resiliencia climática. Nos complace invertir en una empresa que desarrolla tecnologías que respaldan un mundo más sostenible y digitalizado".

Los modelos de IA de Amperon, que combinan datos meteorológicos, de consumo y de mercado en tiempo real, superaron de manera constante a los proveedores de pronósticos tradicionales, por lo que la empresa se estableció como un socio de confianza para minoristas de energía, servicios públicos y productores de energía independientes. Esta inversión de Samsung Ventures sigue a dos inversiones en 2025 de National Grid Partners y de Acario (la sección de riesgo corporativo de Tokyo Gas), lo que destaca el impulso de Amperon y el creciente respaldo mundial. Al proporcionar información precisa, Amperon ayuda a sus clientes a administrar los recursos de manera más efectiva y a mantenerse a la vanguardia en un panorama del sector de la energía en rápida evolución.

Acerca de Amperon

Amperon es la empresa líder en previsión energética, situada en la confluencia de los datos energéticos y la IA. Amperon fue fundada en 2018 y se ha convertido en un socio de confianza para las empresas de energía y servicios públicos y ofrece previsiones de demanda, generación renovable y precios. Con análisis predictivos de vanguardia, integraciones de datos fluidas y atención al cliente de primera calidad, Amperon permite a los clientes mejorar la confiabilidad de la red y optimizar el rendimiento de los activos. Amperon está comprometida con la modernización de la red y es la empresa de previsión de transición energética.

Para más información sobre Amperon, visite www.amperon.co.

Acerca de Samsung Venture Investment Corporation

Samsung Ventures es una empresa de capital de riesgo corporativa comprometida con impulsar el crecimiento y generar nuevos valores mediante la innovación tecnológica. Desde su fundación en 1999, la empresa aprovechó su experiencia y conocimientos para invertir de forma activa en empresas que desarrollan tecnologías innovadoras con el potencial de transformar las industrias. Mediante sus redes y conocimientos del sector a nivel mundial, Samsung Ventures se asocia con empresas de cartera para impulsar juntos un crecimiento sostenible.

Para más información sobre Samsung Ventures, visite https://www.samsungventure.co.kr/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1809160/Amperon_Logo.jpg

FUENTE Amperon