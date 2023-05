Ample Solutions se classe parmi les 50 premiers distributeurs mondiaux de composants électroniques pour 2022 selon ESM China

SINGAPOUR, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ample Solutions, le distributeur de composants électroniques de choix en Asie, a été reconnu comme l'un des 50 meilleurs distributeurs mondiaux de composants électroniques pour l'année 2022 dans le classement publié par ESM China en 2023. Ce classement est basé sur une enquête approfondie qui s'est déroulée sur deux mois et à laquelle ont participé près d'une centaine de distributeurs leaders de l'industrie.

Poursuivant sa trajectoire de succès, Ample Solutions a fait preuve d'une croissance et d'une amélioration remarquables au cours de l'année écoulée. Passant de la 49e à la 36e place, l'entreprise a gagné 13 places dans le classement très compétitif du Top 50 pour 2022. Cette réussite témoigne de l'engagement inébranlable d'Ample Solutions en faveur de l'excellence et de sa capacité à s'adapter à l'évolution de la dynamique du secteur. En outre, l'entreprise a enregistré une augmentation exceptionnelle de son chiffre d'affaires de 91,92 % d'une année sur l'autre, avec une contribution significative de 50 % provenant de l'industrie automobile en plein essor.

« Nous sommes reconnaissants à ESM China de nous avoir reconnus comme l'un des 50 meilleurs distributeurs de composants électroniques au monde », a déclaré Jason Fan, PDG d'Ample Solutions. « Cet accomplissement renforce notre engagement à fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement exceptionnelles et à établir des partenariats de confiance avec nos clients dans le monde entier. »

Pour ce qui est de l'avenir, Ample Solutions reste fermement déterminée à stimuler l'innovation et à fournir un service exceptionnel à ses précieux partenaires mondiaux en 2023 et au-delà. Forte de ses remarquables réalisations et de la confiance que lui accordent ses clients dans le monde entier, l'entreprise est déterminée à explorer de nouvelles voies de croissance et à redéfinir les normes de l'industrie. Dans le cadre de son engagement continu à étendre sa présence et à renforcer ses partenariats sur le marché asiatique, Ample Solutions fera également son apparition à electronica China 2023 et electronica India 2023. En repoussant les limites, en dépassant les attentes et en proposant des solutions de pointe, Ample Solutions vise à être à l'avant-garde du paysage de la distribution de composants électroniques.

À propos d'Ample Solutions :

Fondé en 2008, Ample Solutions est un distributeur indépendant de composants électroniques qui offre des solutions globales de chaîne d'approvisionnement aux fabricants d'électronique du monde entier. Ses services comprennent la distribution de composants, l'approvisionnement en pénurie et la gestion des stocks excédentaires. Ample Solutions a son siège à Singapour, huit bureaux régionaux en Asie et plus de 500 employés dans le monde. Certifiée ISO 9001 et membre de l'ERAI, Ample Solutions dispose également de deux centres d'assurance qualité de classe mondiale à Hong Kong et à Shenzhen, afin de fournir des composants de haute qualité dans les délais les plus courts et d'assurer le succès de ses partenaires mondiaux.

