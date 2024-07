AmpleLogic fête ses 15 ans; une soirée de célébration et d'inspiration

HYDERABAD, Inde, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AmpleLogic, l'un des principaux fournisseurs de solutions GAMP (Good Automated Manufacturing Practices), a célébré son 15e anniversaire lors d'un grand événement qui s'est tenu le 19 juillet 2024 au Sandhya Convention à Hyderabad. La soirée a été remplie de discours inspirants, de spectacles de danse captivants et d'un défilé de mode qui a mis en lumière le parcours et les succès de l'entreprise au cours des dix-huit derniers mois.

Dr. Krishna Mohan, Executive Director of Bharat Biotech, graced AmpleLogic’s 15th Annual Day event AmpleLogic Employees: Group Picture

Les principaux invités, le Dr Vamsi, directeur général du groupe HETERO, et le Dr Krishna Mohan, directeur général de Bharat Biotech, ont participé à l'événement. Le Dr Krishna Mohan a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de l'innovation et de l'excellence dans l'automatisation de la production de vaccins et l'importance du développement de produits dans les technologies de l'information plutôt que dans les services logiciels traditionnels. Le Dr Vamsi, directeur général d'Hetero, a participé à la cérémonie et a évoqué les décennies de collaboration entre le groupe Hetero et Amplelogic dans les domaines du contrôle et de l'assurance qualité.

« Notre objectif est de multiplier par 10 notre croissance au cours des trois prochaines années. Cet objectif ambitieux reflète notre engagement envers l'innovation, l'excellence et le dévouement de notre équipe », a déclaré Manne V. Chowdary, Directeur général d'AmpleLogic.

Au cours de la cérémonie, des prix de leadership et de performance ont également été décernés en reconnaissance de la contribution exceptionnelle des employés. La cérémonie de remise des prix a souligné l'engagement à promouvoir une culture de l'excellence et du travail d'équipe. L'un des points forts de la soirée a été le défilé de mode, qui a présenté un mélange de styles Bollywood (ethnique et occidental), ajoutant une touche de glamour et de divertissement à l'événement.

AmpleLogic propose une plate-forme d'application en tant que service (aPaaS) pour l'industrie des sciences de la vie. La plate-forme utilise la technologie Low-Code/No-Code pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la conformité aux normes USFDA, MHRA, EMEA, ISO et GAMP. La fonction de création d'application personnalisée « Build Your Own Application (BYOA) » de la plate-forme permet une adaptation rapide aux nouvelles exigences réglementaires.

AmpleLogic propose également les solutions GAMP ci-dessous:

Logiciel de vérification annuelle de la qualité des produits

Système de gestion de la qualité

Système de gestion de la fabrication à plusieurs niveaux

Système de journalisation électronique

Système de surveillance de l'environnement

Système de gestion des documents

Système de gestion de l'apprentissage

Système de validation du nettoyage

Système de validation des processus

Système de gestion de la stabilité

Système de gestion de les informations réglementaires

Système de gestion des informations de laboratoire

Système de gestion de l'accès des utilisateurs

Logiciel d'étalonnage et de gestion de la qualité

Ces solutions sont conçues pour les industries réglementées telles que les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et les dispositifs médicaux. Grâce à l'intégration de l'IA et du ML, AmpleLogic propose des solutions avancées pour l'analyse prédictive et la création automatisée de questionnaires basés sur les POS, garantissant ainsi la conformité réglementaire et l'excellence opérationnelle.

À propos d'AmpleLogic

AmpleLogic propose des solutions réglementaires de haute qualité pour les sciences de la vie, qui contribuent à la rationalisation des opérations et à la croissance de l'entreprise.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.amplelogic.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2465905/AmpleLogic_15th_Annual_Day.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2465906/AmpleLogic_employees.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2428171/4739310/AmpleLogic_Logo.jpg