AmpleLogic wird 15; ein Abend voller Feierlichkeiten und Inspiration

HYDERABAD, Indien, 22. Juli 2024 /PRNewswire/ -- AmpleLogic, ein führender Anbieter von GAMP (Good Automated Manufacturing Practices)-Lösungen, feierte sein 15-jähriges Bestehen mit einer großen Veranstaltung am 19. Juli 2024 im Sandhya Convention in Hyderabad. Der Abend war gefüllt mit inspirierenden Reden, fesselnden Tanzdarbietungen und einer Modenschau, die den Weg und die Erfolge des Unternehmens in den letzten anderthalb Jahrzehnten beleuchtete.

Dr. Krishna Mohan, Executive Director of Bharat Biotech, graced AmpleLogic’s 15th Annual Day event AmpleLogic Employees: Group Picture

Die Hauptgäste, Dr. Vamsi, Geschäftsführer der HETERO Group, und Dr. Krishna Mohan, geschäftsführender Direktor von Bharat Biotech, nahmen an der Veranstaltung teil. Dr. Krishna Mohan hielt eine Rede, in der er die Bedeutung von Innovation und Exzellenz in der Automatisierung der Impfstoffherstellung und die Bedeutung der Produktentwicklung in der IT anstelle der traditionellen Softwaredienste hervorhob. Dr. Vamsi, Geschäftsführer von Hetero, nahm an der Feier teil und berichtete über die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der Hetero Gruppe und Amplelogic in den Bereichen Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung.

„Unser Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren ein 10-faches Wachstum zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel spiegelt unser Engagement für Innovation, Exzellenz und den Einsatz unseres Teams wider", sagte Manne V. Chowdary, Geschäftsführer von AmpleLogic.

Im Rahmen der Feier wurden auch Auszeichnungen für Führungsqualitäten und Leistungen vergeben, mit denen die herausragenden Beiträge der Mitarbeiter gewürdigt wurden. Die Preisverleihung unterstrich das Engagement für die Förderung einer Kultur der Spitzenleistung und der Teamarbeit. Einer der Höhepunkte des Abends war die Modenschau, die eine Mischung aus Bollywood-Stilen (ethnisch und westlich) präsentierte und der Veranstaltung einen Hauch von Glamour und Unterhaltung verlieh.

AmpleLogic bietet eine Application Platform as a Service (aPaaS) für die Lifesciences-Industrie. Die Plattform nutzt die Low-Code/No-Code-Technologie, um die betriebliche Effizienz und die Einhaltung von USFDA-, MHRA-, EMEA-, ISO- und GAMP-Standards zu verbessern. Die Funktion zum Erstellen einer eigenen Anwendung „Build Your Own Application (BYOA)" der Plattform ermöglicht eine schnelle Anpassung an neue regulatorische Anforderungen.

AmpleLogic bietet auch die unten aufgeführten GAMP-Lösungen an:

Software zur jährlichen Produktqualitätsüberprüfung

Qualitätsmanagement-System

Manufacturing Execution System ( mehrschichtiges Fertigungsmanagementsystem)

Elektronisches Protokollsystem

Umweltüberwachungssystem

Dokumenten-Managementsystem

Lernmanagementsystem

Reinigungsüberprüfungssystem

Prozess-Überprüfungssystem

Stabilitätsmanagementsystem

Rechtsvorschriften-Informationsmanagementsystem

Labor-Informationsmanagementsystem

Benutzerzugriffsverwaltungssystem

Kalibrierungs- und PM-Software

Diese Lösungen sind für regulierte Branchen wie Pharmazeutik, Biotechnologie und medizinische Geräte konzipiert. Durch die Integration von KI und ML bietet AmpleLogic fortschrittliche Lösungen für prädiktive Analysen und die automatisierte Erstellung von SOP-basierten Fragebögen, die die Einhaltung von Vorschriften und operative Exzellenz gewährleisten.

Informationen zu AmpleLogic

AmpleLogic bietet hochwertige, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Lösungen für die Biowissenschaften, die zur Rationalisierung von Abläufen und zum Unternehmenswachstum beitragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.amplelogic.com

