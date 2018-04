AMPLEXOR fera une présentation lors du TAUS QE Summit 2018 à Dublin

TAUS, une organisation neutre et indépendante du secteur de la traduction, vise à développer les communautés par le biais d'un programme d'événements et de groupes d'utilisateurs en ligne pour partager les connaissances, indicateurs et données qui aident les acteurs de l'industrie de la traduction à développer de meilleurs services. La prochaine conférence, le TAUS QE Summit 2018, sera axée sur l'utilisation des Dynamic Quality Frameworks (DQF - Cadres dynamiques de qualité) au sein des organisations.

La vice-présidente des ventes chez AMPLEXOR, Gráinne Maycock, présentera "User experience or language focus – which is more important as you evaluate quality?" (« Expérience utilisateur ou focus sur la langue : quel est le plus important lorsque vous évaluez la qualité ? ») Ce thème se concentrera sur les mesures et le respect des standards de qualité en matière de traduction ainsi que sur les expériences utilisateur en fonction des attentes des clients. Les discussions concerneront les tendances actuelles et futures concernant l'évaluation de la qualité linguistique (passant des évaluations de la qualité axées sur la langue à des audits centrés sur les utilisateurs) et les défis auxquels sont confrontées les équipes de traduction et de localisation lorsqu'elles gèrent un programme qualité concret.

Au sujet de sa présentation lors de l'événement TAUS, Maycock a commenté : « Les clients d'aujourd'hui sont dans un cycle de lancement continu et la qualité doit suivre le même rythme. La technologie, les tableaux de bord qualité en direct et le développement agile exigent tous de "l'immédiateté". La capacité de mesurer, de caractériser et de modifier votre produit, site Web, message de campagne et autres contenus doit être telle que la qualité est non seulement mesurée et caractérisée, mais elle se concentre également sur ce qui a une influence sur l'utilisateur final, plutôt que sur une analyse sans fin des fichiers et fournisseurs. Ce qui a un impact sur l'utilisateur final pour qu'il s'implique, achète et recommande votre produit ou marque est essentiel et c'est là que doit être portée l'attention à la qualité. »

Pour en savoir plus sur l'implication d'AMPLEXOR lors du TAUS QE Summit : "User experience or language focus – which is more important as you evaluate quality?"

À propos d'AMPLEXOR

AMPLEXOR International, dont le siège se trouve au Luxembourg, est un fournisseur de solutions numériques de premier plan proposant des solutions globales dans les domaines de la conformité, de l'expérience numérique et du contenu. Avec une croissance continue depuis sa création en 1987 et aujourd'hui présente dans plus de 23 pays, AMPLEXOR aide ses clients à mettre en place des processus plus efficaces, à accroître leurs revenus, à réduire les délais de commercialisation et à assurer la qualité ainsi que la conformité dans des secteurs clés tels que les sciences de la vie, la fabrication, l'énergie et l'environnement, le secteur public et la défense, l'aérospatial et le transport. Destinées à soutenir les processus industriels de base, les solutions clé en main d'AMPLEXOR intègrent des technologies logicielles, des services de conseil, d'intégration de systèmes, de gestion de contenu et des services linguistiques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.AMPLEXOR.com.

