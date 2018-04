AMPLEXOR hará una presentación en la cumbre de QE 2018 de TAUS en Dublín

TAUS, una organización neutral e independiente del sector de la traducción, pretende desarrollar comunidades por medio de un programa de eventos y grupos de usuarios virtuales para compartir conocimientos, métricas y datos que ayuden a los grupos de interés del sector de la traducción a desarrollar un mejor servicio. La próxima conferencia, la cumbre de QE 2018 de TAUS, se centrará en el uso del marco dinámico para la evaluación de calidad (DQF, por sus siglas en inglés) en las empresas.

La vicepresidenta de Ventas de AMPLEXOR, la Sra. Gráinne Maycock, presentará la ponencia "User experience or language focus – which is more important as you evaluate quality?" (Experiencia del usuario o enfoque lingüístico, ¿qué es más importante en la evaluación de la calidad?). Este tema se centra en la medición y el cumplimiento de los estándares de calidad en traducción y las experiencias de los usuarios según las expectativas de los clientes. Las charlas tratarán sobre tendencias actuales y futuras de la evaluación de calidad lingüística —desde las evaluaciones de calidad centradas en aspectos lingüísticos hasta las auditorías centradas en el usuario— y los desafíos a los que se enfrentan los equipos de traducción y localización mientras gestionan un programa de calidad factible.

Al respecto de su presentación en la cumbre de TAUS, la Sra. Maycock comenta que "actualmente, los clientes se encuentran en un ciclo continuo de lanzamiento y la calidad debe ir de la mano. La tecnología, los paneles de calidad en directo y el ágil desarrollo exigen la rapidez del 'ahora'. La capacidad para medir, mapear y modificar un producto, sitio web, mensaje de campaña y otro tipo de contenido debe ser tal que la calidad no solo se mide y mapea, sino que se centra en lo que provoca un impacto en el usuario final en contraposición a un análisis interminable de archivos y proveedores. Lo que provoca un impacto en el usuario final para que se interese, compre y recomiende un producto o marca es vital y es dónde debe recaer el enfoque de la calidad".

Encontrará más información sobre la implicación de AMPLEXOR en la cumbre de QE de TAUS en: "User experience or language focus – which is more important as you evaluate quality?" (Experiencia del usuario o enfoque lingüístico, ¿qué es más importante en la evaluación de la calidad?).

Acerca de AMPLEXOR

AMPLEXOR International, con sede en Luxemburgo, es un proveedor líder de soluciones digitales, que ofrece cumplimiento normativo, experiencias digitales, y soluciones de contenido a nivel mundial. En continuo crecimiento desde su fundación en 1987, y con una presencia actual en más de 23 países, AMPLEXOR ayuda a los clientes de sectores clave, como las ciencias biosanitarias, fabricación, energía y medioambiente, el sector público, así como los sectores aeroespaciales, de defensa y del transporte, a conseguir procesos eficientes, a aumentar la generación de beneficios, reducir el tiempo de salida al mercado, y a garantizar la calidad y cumplimiento normativo. Las soluciones llave en mano de prestan asistencia los procesos fundamentales del sector, incluidos tecnología de software, consultoría, integración de sistemas, así como servicios lingüísticos y de gestión de contenidos. Para obtener más información, visite www.AMPLEXOR.com.

