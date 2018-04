AMPLEXOR Life Sciences auf der DIA Europe

DIA Europes Plakatprogramm wird Schlüsselthemen im e-Poster-Bereich präsentieren, der sich Erdgeschoss-Foyer außerhalb der Vortragsräume Lima und Kairo befindet. Romuald Braun, Vizepräsident von AMPLEXOR und tätig in den Bereichen Strategie und Biowissenschaften, wird am Mittwoch, dem 18. April um 15:27 Uhr einen Vortrag zum Thema „Turn Compliance into Value - Decrease Complexity, Increase Compliance and Reduce Total Costs of Ownership of Your Next RIM", halten. Sämtliche Vorträge werden im Innovation Theatre in der Veranstaltungshalle stattfinden.