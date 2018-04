AMPLEXOR Life Sciences présent à la DIA Europe

Quoi ? Rejoignez AMPLEXOR Life Sciences lors de l'événement DIA Europe 2018 à venir, un forum en vue d'échanger sur les questions d'actualité et urgentes du secteur, visant à trouver de nouvelles façons de travailler et de nouvelles solutions pour les patients. Il attire des hauts représentants de l'ensemble du secteur du développement de médicaments – dont plus de 20 autorités sanitaires du monde entier – pour veiller à ce que toutes les parties prenantes aient voix au chapitre et puissent collaborer ouvertement.





Le programme par affiches de la DIA Europe exposera les principaux travaux dans la e-Poster Zone (zone d'affichage électronique), située dans le hall du rez-de-chaussée, à l'extérieur des salles de réunion Lima et Le Caire. Romuald Braun, le vice-président de la stratégie d'AMPLEXOR Life Sciences, présentera un aperçu intitulé « Transformer la conformité en valeur – augmenter la conformité, réduire la complexité et le coût total de propriété de votre prochain RIM », le mercredi 18 avril, à 15h27. Toutes les présentations se tiendront dans le Théâtre de l'innovation, situé dans la salle d'exposition.





Au sein d'un groupe de participants à la DIA Europe 2018 aussi vaste et varié, AMPLEXOR Life Sciences peut partager ses connaissances approfondies du secteur des sciences de la vie. Fort de décennies de collaboration avec certaines des plus grandes marques du secteur, AMPLEXOR Life Sciences dispose d'une vaste gamme de produits et de services présentant de nombreux avantages, de la gestion du contenu et des processus réglementés de l'entreprise à la réalisation et au maintien de la conformité réglementaire mondiale.



Quand ? 17 au 19 avril 2018



Où ? Congress Center Basel

Messeplatz 21, 4058 Bâle, Suisse

Pendant les trois jours que durera cet événement, les spécialistes d'AMPLEXOR Life Sciences seront disponibles au stand 39, pour échanger sur les défis auxquels fait face votre entreprise, proposant des idées et des solutions sur la meilleure façon de les résoudre.

Pour en savoir davantage sur la gamme des produits et des services d'AMPLEXOR Life Sciences, veuillez cliquer ici.

À propos d'AMPLEXOR Life Sciences

AMPLEXOR Life Sciences aide les entreprises qui mettent au point des médicaments, des dispositifs médicaux et de la biotechnologie, à lancer des produits et à accéder rapidement à de nouveaux marchés. Ses solutions éprouvées, ainsi que ses services professionnels et commerciaux, accélèrent la création et la fourniture d'un contenu adéquat, conforme, de haute qualité et global, sous forme imprimée et numérique.

AMPLEXOR Life Sciences est fort d'une riche histoire de plus de 25 ans, au service des fabricants de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et des sociétés biotechnologiques. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.amplexor.com/lifesciences.

