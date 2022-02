AMR Action Fund benoemt wetenschappelijke adviesraad

Leden zullen een cruciale rol spelen bij het evalueren van mogelijke investeringen in bedrijven in de klinische fase die broodnodige antibiotica ontwikkelen

BOSTON, 1 februari 2022 /PRNewswire/ -- Het AMR Action Fund, 's werelds grootste publiek-private samenwerking die investeert de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, heeft vandaag negen benoemingen aangekondigd voor zijn onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad (SAB).

De SAB zal helpen bij het beoordelen van de wetenschappelijke waarde, de voordelen voor patiënten en de impact op de volksgezondheid van mogelijke investeringen in bedrijven in de klinische fase die antibacteriële behandelingen ontwikkelen gericht op prioritaire pathogenen, zoals geïdentificeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention.

Het Fund, met partners als een coalitie van toonaangevende farmaceutische bedrijven, de Wellcome Trust, de Europese Investeringsbank en filantropische stichtingen, zal de komende jaren ongeveer $ 1 miljard investeren in een reeks biotechbedrijven, om twee tot vier nieuwe antibiotica op de markt te brengen . De benoeming van de leden van de adviesraad is een belangrijke stap voor het Fund, dat binnenkort zijn eerste investeringen zal maken.

"De experts in onze wetenschappelijke adviesraad brengen verschillende perspectieven en uitgebreide ervaring in de ontwikkeling van antibiotica en wereldwijde gezondheid die onze inspanningen zullen versterken en zullen helpen bij het prioriteren van behandelingen die de grootste winst voor patiënten met zich meebrengen", aldus Henry Skinner, CEO van het AMR Action Fund. "Ik ben verheugd deze gewaardeerde personen te verwelkomen en kijk ernaar uit om samen te werken aan het vinden van oplossingen voor een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in deze tijd."

De nieuwe leden van de wetenschappelijke adviesraad zijn:

Donald Anderson , MD: Voormalig academisch onderzoeker naar infectieziekten en executive farmaceutica-biotechnologie; Momenteel adviseur van de VP Research & Innovation aan de Michigan State University (gevestigd in Austin, Texas )

Resistentie tegen antibiotica doodt naar schatting 1,27 miljoen mensen per jaar, en dat aantal zou tegen 2050 kunnen groeien tot wel 10 miljoen mensen. Het gebrek aan effectieve antibiotica dreigt de moderne geneeskunde te ondermijnen, van kankerbehandeling tot orgaantransplantaties en bevallingen. Er is een brede consensus dat de wereld dringend nieuwe antibiotica nodig heeft, evenals nieuwe beleidsmaatregelen en stimulansen om investeringen en innovatie aan te moedigen. De SAB van het AMR Action Fund zal het Fund helpen te investeren in biotechbedrijven in de klinische fase die nieuwe antimicrobiële middelen ontwikkelen die klinisch gedifferentieerd zijn, en er mogelijk voor kunnen zorgen dat er minder patiënten overlijden.

"Ik ben verheugd dat deze prestigieuze groep experts van over de hele wereld de wetenschappelijke adviesraad van het AMR Action Fund komt versterken", aldus John Rex, MD, SAB-voorzitter. "Hun diepgaande kennis en expertise zal van essentieel belang zijn in het streven van het Fund om het soort langetermijninnovatie te katalyseren om de wereldwijde dreiging van AMR het hoofd te bieden."

Over het AMR Action Fund

Het AMR Action Fund is 's werelds grootste publiek-private samenwerking ter ondersteuning van de ontwikkeling van antibiotica, antischimmelmiddelen en andere antimicrobiële behandelingen. Het Fund zal 1 miljard dollar investeren in biotechbedrijven in de klinische fase, met als doel twee tot vier nieuwe producten op de markt te brengen. Het concept van het AMR Action Fund is ontwikkeld door de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations en de aangesloten biofarmaceutische bedrijven, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Investeringsbank en de Wellcome Trust. Tot de investeerders in het AMR Action Fund brhoren: Almirall; Amgen; Bayer; Boehringer Ingelheim; Boehringer Ingelheim Foundation; Chugai; Daiichi-Sankyo; Eisai; Eli Lilly and Company; de European Investment Bank (met de steun van de Europese Commissie onder Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie voor 2014-2020); GlaxoSmithKline; Johnson & Johnson; LEO Pharma; Lundbeck; Menarini; Merck; Merck KGaA, Darmstadt, Germany; Novartis; Novo Nordisk; Novo Nordisk Foundation; Pfizer; Roche; Shionogi; Takeda; Teva; UCB; en de Wellcome Trust.

