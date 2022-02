Le Fonds d'action pour la recherche sur la résistance aux antimicrobiens (AMR Action Fund) nomme un conseil consultatif scientifique

Les membres joueront un rôle essentiel dans l'évaluation des investissements potentiels dans des sociétés en phase clinique développant des antibiotiques dont le besoin est urgent

BOSTON, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Le AMR Action Fund, le plus important partenariat public-privé au monde qui investit dans le développement de nouveaux antibiotiques, a nommé aujourd'hui neuf personnes à son Conseil consultatif scientifique (CCS) indépendant.

Le CCS aidera à évaluer le mérite scientifique, les avantages pour les patients et l'impact sur la santé publique des investissements potentiels dans des entreprises en phase clinique développant des traitements antibactériens qui ciblent les pathogènes prioritaires identifiés par l'Organisation Mondiale de la Santé et les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Le Funds, dont les partenaires comprennent une coalition de grandes sociétés pharmaceutiques, le Wellcome Trust, la Banque européenne d'investissement et des fondations philanthropiques, investira environ un milliard de dollars dans les années à venir dans une série de sociétés de biotechnologie afin de mettre sur le marché deux à quatre nouveaux antibiotiques. La nomination des membres du conseil consultatif marque une étape clé pour le Funds alors qu'il se prépare à faire ses premiers investissements.

« Les experts de notre conseil consultatif scientifique apportent des perspectives diverses et une vaste expérience en matière de développement d'antibiotiques et de santé mondiale qui soutiendront nos efforts de diligence et nous aideront à donner la priorité aux traitements qui offrent les plus grands avantages aux patients », a déclaré Henry Skinner, PDG de l'AMR Action Fund. « Je suis ravi d'accueillir ces personnes estimées et j'ai hâte que nous puissions travailler ensemble pour identifier des solutions à l'une des plus grandes menaces de santé publique de notre époque. »

Les personnes nommées au Conseil consultatif scientifique sont :

Donald Anderson , MD : Ancien chercheur universitaire en maladies infectieuses et cadre dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique; actuellement consultant auprès du vice-président chargé de la recherche et de l'innovation à l'université de l'État du Michigan (basé à Austin, Texas )

, MD : Ancien chercheur universitaire en maladies infectieuses et cadre dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique; actuellement consultant auprès du vice-président chargé de la recherche et de l'innovation à l'université de l'État du (basé à ) Patricia Bradford , Ph.D.: Antimicrobial Development Specialists, LLC (basé à New York )

, Ph.D.: Antimicrobial Development Specialists, LLC (basé à ) Erin M. Duffy , Ph.D. : Chef de la recherche et du développement, CARB-X (basé à Boston )

, Ph.D. : Chef de la recherche et du développement, CARB-X (basé à ) Stephan Harbarth , MD, MS : Professeur, Division des maladies infectieuses et de la lutte contre les infections des hôpitaux universitaires de Genève (basée à Genève)

, MD, MS : Professeur, Division des maladies infectieuses et de la lutte contre les infections des hôpitaux universitaires de Genève (basée à Genève) Katie Laessig , MD : Directeur général adjoint, Affaires réglementaires mondiales, Antios Therapeutics (basé à Washington, D.C. )

, MD : Directeur général adjoint, Affaires réglementaires mondiales, Antios Therapeutics (basé à ) Norio Ohmagari, MD, Ph.D.: Directeur, AMR Clinical Reference Center; directeur, Disease Control and Prevention Center du National Center for Global Health and Medicine (basé à Tokyo )

) David Paterson , MBBS : Directeur, The University of Queensland Centre for Clinical Research ( Brisbane , Australie)

, MBBS : Directeur, The Centre for Clinical Research ( , Australie) Lloyd Payne , D.Phil.: PDG d'ArrePath Inc. (basé à Manchester , Angleterre/ Princeton, N.J. )

, D.Phil.: PDG d'ArrePath Inc. (basé à , Angleterre/ ) Valeria Gigante , Ph.D. : Chef d'équipe à la Division AMR de l'Organisation mondiale de la Santé (basée à Genève)

On estime que la résistance aux antimicrobiens tue 1,27 million de personnes par an, et ce chiffre pourrait atteindre 10 millions de personnes d'ici 2050. L'absence d'antibiotiques efficaces menace de saper la médecine moderne, des soins contre le cancer aux transplantations d'organes en passant par les accouchements. Il existe un large consensus selon lequel le monde a un besoin urgent de nouveaux antibiotiques, ainsi que de nouvelles politiques et incitations pour encourager l'investissement et l'innovation. Le CCS du AMR Action Fund aidera le Funds à investir dans des biotechs au stade clinique qui mettent au point de nouveaux antimicrobiens différenciés sur le plan clinique et susceptibles de réduire considérablement la mortalité des patients.

« Je suis ravi que ce prestigieux groupe d'experts du monde entier se soit joint au Conseil consultatif scientifique du AMR Action Fund », a déclaré John Rex, MD, président du CCS. « Leurs connaissances et leur expertise approfondies seront essentielles alors que l'Action Fund cherche à catalyser le type d'innovation à long terme nécessaire pour faire face à la menace mondiale de la résistance aux antimicrobien. »

À propos du AMR Action Fund

Le Fonds d'action pour la recherche sur la résistance aux antimicrobiens est le plus important partenariat public-privé au monde qui appuie le développement d'antibiotiques, d'antifongiques et d'autres traitements antimicrobiens. Le fonds investira un milliard de dollars américains dans des entreprises biotechnologiques en phase clinique, dans le but de mettre deux à quatre nouveaux produits sur le marché. Le concept du Fonds d'action pour la recherche sur la résistance aux antimicrobiens a été élaboré par la Fédération internationale de l'industrie du médicament et ses sociétés biopharmaceutiques membres, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, la Banque européenne d'investissement et le Wellcome Trust. Parmi les investisseurs de l'AMR Action Fund figurent : Almirall ; Amgen ; Bayer ; Boehringer Ingelheim ; Boehringer Ingelheim Foundation ; Chugai ; Daiichi-Sankyo ; Eisai ; Eli Lilly and Company ; la Banque européenne d'investissement (avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour 2014-2020) ; GlaxoSmithKline ; Johnson & Johnson ; LEO Pharma ; Lundbeck ; Menarini ; Merck ; Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne ; Novartis ; Novo Nordisk ; Novo Nordisk Foundation ; Pfizer ; Roche ; Shionogi ; Takeda ; Teva ; UCB ; et le Wellcome Trust.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736281/AMR_Action_Fund_Logo.jpg

SOURCE AMR Action Fund