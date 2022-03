Amrita University lança dispositivo vestível para o monitoramento doméstico de glicose e pressão arterial

- Os pacientes podem usar o dispositivo vestível e não invasivo para medir seis parâmetros corporais, incluindo glicose, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, frequência respiratória e ECG de seis derivações, no conforto da sua casa.

- Conectado ao smartphone, o dispositivo pode servir como um monitor de sinais vitais de cabeceira em clínicas rurais

KOCHI, Índia, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Universidade Amrita desenvolveu um dispositivo para o monitoramento doméstico da glicose e da pressão arterial. O Amrita Spandanam, como o dispositivo é chamado, será vendido on-line e por meio de farmacêuticos em todo o país.

Campus da Universidade Amrita (PRNewsfoto/Amrita University)

Desenvolvido e patenteado pelo Centro de redes sem fio e aplicativos da universidade, é um dispositivo vestível seis-em-um que é um excelente substituto para um monitor de cabeceira. Ele pode ser utilizado para medir seis parâmetros corporais, incluindo glicose sanguínea, pressão arterial, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, frequência respiratória e ECG de seis derivações.

O Dr. Maneesha V Ramesh, o reitor da Universidade Amrita que liderou a equipe de pesquisadores, disse: "O Amrita Spandanam é um dispositivo revolucionário que tem agregado várias patentes americanas, com resultados publicados nas principais revistas científicas. Ele oferece uma forma rápida, fácil, acessível e não invasiva para monitorar e detectar diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, apneia do sono e ataques de alergia no conforto da casa. O produto foi amplamente testado em mil pacientes no Hospital Amrita em Kochi e em várias clínicas remotas em Kerala. No ano passado, esses dispositivos foram implementados com sucesso no Hospital de Amrita para monitorar remotamente a progressão da gravidade em pacientes com COVID-19."

O Amrita Spandanam fica conectado ao smartphone do paciente. Os dados são enviados para uma nuvem hospitalar segura que permite que qualquer médico autorizado pelo paciente acesse os parâmetros vitais remotamente de qualquer local. O produto também integra múltiplos modelos de aprendizagem que podem prever a deterioração potencial da saúde dos pacientes e fornecer suporte de alerta precoce aos médicos para episódios de hipotensão aguda, sepse, apnéia do sono e fibrilação atrial.

Sobre a Amrita University

http://www.amrita.edu

A Amrita faz parceria com instituições acadêmicas, industriais e governamentais em todo o mundo para realizar pesquisas centradas no ser humano, translacionais e revolucionárias. Alguns dos parceiros da Amrita incluem HHarvard University, Columbia University, King's College London, KTH - Royal Institute of Technology, VU Amsterdam, a British Geological Society, University of Oxford, Italian National Research Council, Deakin University e a University of Tokyo. Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma), um líder humanitário de renome mundial é fundador, Chanceler e luz orientadora da Amrita University.

Contato: Dr. Maneesha Ramesh, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1757185/Amritapuri_Campus_Admin_Building_Drone.jpg

FONTE Amrita University

SOURCE Amrita University