L'université d'Amrita lance un dispositif portable pour la surveillance du glucose et de la tension artérielle à domicile

- Les patients peuvent utiliser cet appareil portable et non invasif pour mesurer six paramètres corporels, notamment la glycémie, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang, la fréquence respiratoire et l'ECG à 6 dérivations, depuis le confort de leur domicile

- Le dispositif, connecté au téléphone intelligent, peut servir de micro-moniteur de chevet dans les cliniques rurales

KOCHI, Inde, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'université d'Amrita a mis au point un dispositif de surveillance à domicile du glucose et de la pression artérielle. Amrita Spandanam, comme le dispositif est appelé, sera vendu en ligne et par l'intermédiaire de pharmaciens dans tout le pays.

Mis au point et breveté par le Centre for Wireless Networks and Applications de l'université, il s'agit d'un appareil portable, six en un, qui remplace avantageusement un moniteur de chevet. Il peut être utilisé pour mesurer six paramètres corporels, notamment la glycémie, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin, la fréquence respiratoire et l'ECG à 6 dérivations.

a déclaré le Dr Maneesha V Ramesh, doyen de l'université Amrita, qui a dirigé l'équipe de chercheurs : « Amrita Spandanam est un dispositif révolutionnaire qui a obtenu plusieurs brevets américains et dont les résultats ont été publiés dans les meilleures revues scientifiques. Il offre un moyen rapide, facile, abordable et non invasif de surveiller et de détecter le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'apnée du sommeil et les crises d'allergie depuis le confort de son domicile. Le produit a été largement testé sur 1 000 patients à l'hôpital Amrita de Kochi et dans diverses cliniques éloignées du Kerala. L'année dernière, ces dispositifs ont été déployés avec succès à l'hôpital Amrita pour surveiller à distance la progression de la gravité chez les patients du COVID-19. »

Amrita Spandanam est connecté au smartphone du patient. Les données sont envoyées à un nuage hospitalier sécurisé qui permet à tout médecin autorisé par le patient d'accéder aux paramètres vitaux à distance, où qu'il se trouve. Le produit intègre également de multiples modèles d'apprentissage qui peuvent prédire la détérioration potentielle de la santé des patients et fournir aux médecins une aide à la décision en cas d'épisodes hypotensifs aigus, de septicémie, d'apnée du sommeil et de fibrillation auriculaire.

Amrita s'associe à des institutions universitaires, industrielles et gouvernementales du monde entier pour mener des recherches translationnelles et révolutionnaires centrées sur l'homme. Parmi les partenaires d'Amrita figurent l'université de Harvard, l'université de Columbia, le King's College de Londres, le KTH - Institut royal de technologie, VU Amsterdam, la British Geological Society, l'université d'Oxford, le Conseil national italien de la recherche, l'université Deakin et l'université de Tokyo. Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma), leader humanitaire de renommée mondiale, est le fondateur, le chancelier et le guide de l'université d'Amrita.

