Amrop erweitert Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum mit neuen Büros in Singapur und Malaysia

BRÜSSEL, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Amrop, eine weltweit tätige Personalberatung und Unternehmensberatung, freut sich, die Eröffnung neuer Büros in Singapur und Malaysia bekannt zu geben. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und bekräftigt sein Engagement, Kunden in zwei der dynamischsten Märkte der Region zu betreuen.

Dieser Schritt spiegelt Amrops strategischen Fokus wider, Unternehmen in Südostasien bei ihrem rasanten Wachstum, ihrer digitalen Transformation und den sich wandelnden Herausforderungen im Führungsbereich zu unterstützen. Die neuen Büros werden regionalen und multinationalen Kunden das gesamte Leistungsspektrum von Amrop in den Bereichen Executive Search, Board Advisory und Leadership Assessment anbieten.

Jimmy Chen, Managing Partner für Singapur und Malaysia, sagte: „Wir bauen in Singapur und Malaysia eine kundenorientierte Führungsberatung auf, die die globale Reichweite von Amrop mit lokalen Kenntnissen verbindet und deren oberstes Ziel es ist, die Interessen unserer Kunden und Führungskräfte in den Vordergrund zu stellen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um zielorientierte globale und regionale Unternehmen und Führungskräfte dabei zu unterstützen, zu regieren, zu wachsen, zu führen, sich zu transformieren und ihre Mitbewerber zu überdauern. Mit Kopf und Herz sind wir hier, um gemeinsam mit multinationalen Unternehmen und Familienunternehmen, die Führungskräfte suchen, die sowohl globale Komplexität als auch lokale Nuancen meistern können, nachhaltigen Erfolg und Zufriedenheit zu schaffen."

Annika Farin, Global Chair von Amrop, fügte hinzu: „Unsere Präsenz in Singapur und Malaysia ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Wachstumsgeschichte von Amrop. Diese Märkte sind Zentren für Innovation und Talente, und wir freuen uns darauf, mit Kunden hier zusammenzuarbeiten, um Führungsteams aufzubauen, die für die Zukunft gerüstet sind."

Die Teams des Unternehmens in Singapur und Malaysia verfügen über umfassende Branchenexpertise und ein tiefes Verständnis der lokalen Geschäftslandschaften. Die erweiterte APAC-Plattform stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, hochwirksame Beratungsdienstleistungen in Schlüsselbranchen wie Technologie, Finanzdienstleistungen, Konsumgüter, Industrie und Biowissenschaften anzubieten.

Mit diesen Neuzugängen wächst die Präsenz von Amrop im asiatisch-pazifischen Raum auf 10 Büros in Australien, China, Japan, Indien, Malaysia, Singapur und Südkorea,

