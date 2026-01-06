Amrop renforce sa présence en Asie-Pacifique avec l'ouverture de nouveaux bureaux à Singapour et en Malaisie

BRUXELLES, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Amrop, une société internationale de recherche de cadres et de conseil en leadership, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de ses nouveaux bureaux à Singapour et en Malaisie, renforçant ainsi la présence de la société dans la région Asie-Pacifique et son engagement au service de ses clients dans deux des marchés les plus dynamiques de la région.

Ce mouvement reflète l'orientation stratégique d'Amrop sur le soutien aux organisations qui naviguent dans la croissance rapide, la transformation numérique et les défis de leadership en évolution en Asie du Sud-Est. Les nouveaux bureaux offriront la gamme complète des services d'Amrop en matière de recrutement de cadres, de conseil consultatif et d'évaluation du leadership auprès des clients régionaux et multinationaux.

Jimmy Chen, associé directeur pour Singapour et la Malaisie, a déclaré : « Nous créons à Singapour et en Malaisie un service de conseil en leadership orienté vers la réussite client, qui associe la présence mondiale d'Amrop aux connaissances locales du marché. Cette stratégie repose sur notre propre conviction qui consiste à faire passer en premier les meilleurs intérêts de nos clients et de nos cadres, ce qui reste avant tout notre objectif principal. Nous fournissons des solutions personnalisées pour aider les entreprises, les dirigeants mondiaux et régionaux à gouverner, à se développer, à diriger, à transformer et à mieux résister à leurs concurrents. Au service de l'intelligence et de l'humanité, nous sommes ici pour cocréer un réussite et un bonheur durables avec les multinationales et les entreprises familiales qui recherchent des dirigeants capables de naviguer à la fois dans la complexité mondiale et les subtilités locales. »

Annika Farin, présidente mondiale d'Amrop, a ajouté : « Notre présence à Singapour et en Malaisie marque une étape importante dans le parcours de croissance mondiale d'Amrop. Ces marchés sont des pôles d'innovation et de talents, et nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec des clients de ces pays pour les aider à constituer des équipes de direction prêtes à affronter l'avenir. »

Les équipes du cabinet à Singapour et en Malaisie apportent une grande expertise sectorielle et une compréhension approfondie des paysages commerciaux locaux. L'expansion de la plateforme APAC renforce la capacité de l'entreprise à fournir des services de conseil à fort impact dans des secteurs essentiels, notamment la technologie, les services financiers, les biens de consommation, l'industrie et les sciences de la vie.

Grâce à ces ajouts, la présence d'Amrop dans la région APAC se compose désormais de 10 bureaux en Australie, en Chine, au Japon, en Inde, en Malaisie, à Singapour et en Corée du Sud.

À propos d'Amrop

Amrop est une société mondiale en leadership qui propose des services de recrutement de cadres supérieurs en mandat exclusif , et des services consultatifs auprès des conseils d'administration et des dirigeants . Nous conseillons les entreprises les plus dynamiques du monde sur le recensement et le positionnement de leaders pour le consultant What's Next, adepte de la collaboration transfrontalière, sur les marchés du monde entier. Fondée en 1977, Amrop exerce ses activités dans plus de 60 bureaux dans l'APAC, l'EMEA et les Amériques.

CONTACT :

The Amrop Partnership SC

Rue Abbé Cuypers 3

1040 Bruxelles, Belgique

T. +32 471 733 825

E-mail [email protected]

Costa Tzavaras

Directeur des programmes mondiaux

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2594784/5701474/Amrop_Logo.jpg