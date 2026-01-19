Amrop erweitert seine Präsenz im Bereich Executive Search und Leadership Advisory im Baltikum mit einem neuen Büro in Litauen

BRÜSSEL, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Amrop, die globale Partnerschaft für Leadership Advisory und Executive Search, gab heute eine neue operative Struktur und Führungsorganisation in Litauen bekannt, mit der sie ihre Präsenz und Dienstleistungskapazitäten in der gesamten baltischen Region, einschließlich Litauen, Lettland und Estland, stärkt.

Die erweiterte Struktur deckt den gesamten baltischen Raum ab und wird durch vor Ort ansässige Executive-Search- und Leadership-Advisory-Teams in allen drei Märkten unterstützt. Diese Struktur gewährleistet, dass Kunden von fundierter lokaler Marktkenntnis, kulturellem Verständnis und direktem Zugang zum globalen Leadership-Advisory-Netzwerk von Amrop profitieren.

Annika Farin, Globale Vorsitzende von Amrop, kommentierte die Expansion wie folgt: „Die baltischen Staaten sind eine zunehmend wichtige Region für internationale Geschäfte, Innovation und Führungskräfteentwicklung. Durch die Stärkung unserer Präsenz in Litauen und im gesamten Baltikum investiert Amrop weiterhin in lokale Expertise und bietet gleichzeitig die Größe, Qualität und Zusammenarbeit unserer globalen Executive-Search-Partnerschaft."

Das Baltikum-Geschäft von Amrop wird von Viesturs Liegis und Aiga Ārste-Avotiņa als geschäftsführende Partner geleitet. Zusammen mit ihrem Team bringen sie mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Leadership Advisory und Vorstandsdienstleistungen in der gesamten Region mit. Gleichzeitig verstärkt Amrop sein Team in Litauen, wobei eine Erweiterung des lokalen Beratungsteams voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 bekannt gegeben wird. Das Team im Baltikum unterstützt Organisationen von lokalen Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen und bietet Executive Search, Leadership Advisory und Vorstandsdienstleistungen in den Bereichen Konsumgüter & Einzelhandel, Industrie, Technologie und Verteidigung .

Das neue Managementteam kommentierte: „Unsere neue panbaltische Struktur vereint unsere erfahrenen lokalen Teams, Branchenkenntnisse und den nahtlosen Zugang zu den globalen Ressourcen von Amrop. Dadurch können wir Unternehmen dabei unterstützen, Führungs- und Governance-Entscheidungen zu treffen, die nachhaltiges Wachstum und Transformation vorantreiben, unabhängig davon, wo sie tätig sind."

Mit der Aufnahme Litauens vervollständigt Amrop seine Präsenz im Baltikum und ermöglicht so eine einheitliche regionale Dienstleistungserbringung im Einklang mit den globalen Führungs- und Beratungsstandards von Amrop. Diese Entwicklung unterstreicht das langfristige Engagement von Amrop im Baltikum und in der gesamten CEE-Region sowie seine Mission, Unternehmen beim Aufbau von Führungskompetenzen in einem zunehmend komplexen globalen Geschäftsumfeld zu unterstützen.

Informationen zu Amrop

Amrop ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board und Leadership Advisory anbietet. Wir beraten die dynamischsten Unternehmen weltweit bei der Identifizierung und Positionierung von Führungskräften für die Zukunft – die sich durch grenzüberschreitendes Arbeiten in Märkten auf der ganzen Welt auszeichnen. Amrop wurde 1977 gegründet und verfügt über mehr als 60 Niederlassungen in den Regionen APAC, EMEA und Nord- und Südamerika.

