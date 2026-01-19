Amrop s'implante dans les pays baltes en commençant par la Lituanie

BRUXELLES, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Amrop, le partenariat international de conseil en leadership et de recherche de cadres, a annoncé aujourd'hui une nouvelle structure opérationnelle et de gestion en Lituanie, renforçant ainsi sa présence et ses capacités de service dans la région balte, dont la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie.

Cette expansion permet désormais de couvrir l'ensemble de la région baltique, grâce à des équipes locales spécialisées dans la recherche de cadres et le conseil en leadership présentes sur les trois marchés. Cette structure permet aux clients de bénéficier d'une expertise approfondie du marché local, d'une compréhension culturelle et d'un accès direct au réseau mondial de conseil en leadership d'Amrop.

Commentant cette expansion, Annika Farin, présidente mondiale d'Amrop, a déclaré : « Les États baltes représentent une région de plus en plus importante pour les entreprises internationales, l'innovation et le développement du leadership. En renforçant sa présence en Lituanie et dans les pays baltes, Amrop continue d'investir dans l'expertise locale tout en offrant l'envergure, la qualité et la collaboration de son partenariat mondial en matière de recherche de cadres.

Les activités d'Amrop dans les pays baltes seront gérées par Viesturs Liegis et Aiga Ārste-Avotiņa en tant qu'associés directeurs. Avec leur équipe, ils apportent plus de 30 ans d'expérience combinée en matière de recherche de cadres, de conseil en leadership et de services aux conseils d'administration dans toute la région. Dans le même temps, Amrop renforce son équipe en Lituanie, avec une équipe de conseillers locaux élargie qui devrait être annoncée au deuxième trimestre 2026. L'équipe des pays baltes soutient des organisations allant des entreprises locales à des multinationales, en proposant des services de recherche de cadres, de conseil en leadership et de conseil d'administration dans les secteurs de la consommation et de la vente au détail, de l'industrie, de la technologie et de la défense sur le site .

La nouvelle équipe de direction a affirmé : « Notre nouvelle structure panbaltique rassemble nos équipes locales expérimentées, notre connaissance du secteur et un accès harmonieux aux ressources mondiales d'Amrop. Cela nous permet d'aider les organisations à prendre des décisions en matière de leadership et de gouvernance qui favorisent la croissance et la transformation durables, où qu'elles opèrent. »

L'inclusion de la Lituanie complète la présence d'Amrop dans les pays baltes, ce qui permet de fournir des services régionaux cohérents, conformes aux normes internationales d'Amrop en matière de leadership et de conseil. Ce développement souligne l'engagement à long terme d'Amrop dans les pays baltes et la région CEE en général, ainsi que sa mission consistant à aider les organisations à développer leurs capacités de leadership dans un environnement de commercial international de plus en plus complexe.

