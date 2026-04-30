An der Spitze der KI-Welle: E&R bringt Laser- und Plasmatechnik der nächsten Generation zur SEMICON SEA 2026
News provided byE&R Engineering Corp.
Apr 30, 2026, 18:55 ET
KAOHSIUNG, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- E&R Engineering (8027.TW) wird nächste Woche auf der SEMICON Southeast Asia 2026 fortschrittliche Laser- und Plasmalösungen vorstellen. Mit Blick auf die kritischen Anforderungen in den Bereichen KI, CPO und Fertigung der nächsten Generation arbeitet E&R mit Horng Terng Automation (HTA) und Group Up Industrial (GP) zusammen, um eine vollständig integrierte, schlüsselfertige Lösung anzubieten:
- E&R Engineering: Führende Laser- und Plasmabearbeitungslösungen.
- Horng Terng Automation (HTA): Fachwissen über integrierte Lösungen für thermische Grenzflächenmaterialien (TIM) unter Einbeziehung der visuellen AOl-Inspektionstechnologie.
- Group Up Industrial (GP): Kaschiermaschinen-, Ofen- und Beschichtungslösungen wurden durch nahtlose automatisierte Integration erfolgreich in fortschrittliche Verpackungsmärkte - einschließlich FOPLP, FOWLP und TGV - eingeführt.
Technologie-Highlights 2026 von E&R:
Laser- und Plasmatechnik für fortschrittliche Verpackungen
- Hochpräzises Laserbohren für 2,5D/3D-ICs (±5 μm, B/T-Verhältnis bis zu 90 %)
- Mehrstrahl-Lasermarkierung (±25 μm Genauigkeit, hoher Durchsatz)
- Kontrolliertes thermisches Laserschneiden
- Mikrowellen- oder RF-Plasmareinigung zur Vorbefüllung, Oberflächenaktivierung und Redox
- Hybride Plasmalösung für hocheffiziente Trockenätzung
Automatisierungs-Integrations-Dienst (AIS)
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung liefert E&R maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für komplexe CIM- und Fabrikanforderungen. Durch die Integration von Prozessmodulen verschiedener Anbieter in ein einheitliches, hocheffizientes System mittels simulationsgestützter Modellierung bieten wir eine einheitliche Benutzeroberfläche und ein einziges Servicefenster. Unsere engagierten F&E- und Vertriebsteams gewährleisten ein direktes Engagement und einen reaktionsschnellen technischen Support für jedes Projekt.
FOPLP - Fan-Out Panel Level Packaging (700 × 700 mm)
Die Gesamtlösung von E&R unterstützt große Plattenprozesse, einschließlich Laserbeschriftung, Laserschneiden, Laserentgraten, Plasmareinigung und Entgraten nach dem Bohren, mit einer bemerkenswerten Verzugskontrolle von bis zu 16 mm. Der Prozess wird durch Laser-Debonding und Plasma-Trockenätzlösungen zur Trennung von Glasträger und Platte weiter verbessert.
Besuchen Sie uns auf der SEMICON SEA 2026 und erfahren Sie, wie E&R, HTA und Group Up die Zukunft der Halbleiterfertigung vorantreiben - mit präziseren, effizienteren und integrierten Lösungen.
Informationen zum Messestand
- Standnummer: #1452
- Ort: Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC)
- Termine: 5. bis 7. Mai 2026
- E&R Website: https://en.enr.com.tw/
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