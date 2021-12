Análise Global de 2021: GWM acelera a globalização

Além disso, a GWM adquiriu e colocou em operação novas plantas na Tailândia e no Brasil, respectivamente, que oferecem capacidade de produção suficiente para seus mercados globais. Após sete meses de preparação e melhorias, a GWM colocou em operação a planta de Rayong na Tailândia em junho e forneceu tecnologia avançada de produção, impulsionando o desenvolvimento do setor automobilístico local. Dois meses depois, assinou um acordo de aquisição com a fábrica da Daimler AG no Brasil. A conclusão deste acordo permitirá que a GWM cubra o Brasil e toda a América do Sul.

Em termos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, a GWM estabeleceu o Centro de Tecnologia de Zhangjiagang (China) em fevereiro deste ano, que é o segundo centro de P&D estabelecido pela GWM com base em sua estratégia de globalização. A GWM tem um quadro de dezenas de milhares de funcionários de P&D e de design em todo o mundo até agora, com conquistas em P&D, especialmente nos avanços tecnológicos das plataformas L.E.M.O.N., Coffee Intelligence e TANK.

Com base no posicionamento de uma empresa global de tecnologia inteligente, a GWM fortaleceu constantemente a filosofia centrada no usuário. A empresa coloca grande ênfase na experiência de usuários globais e está gradualmente se adaptando às culturas locais em todo o mundo. Por exemplo, na Tailândia, onde o Loy Krathong é um dos festivais tradicionais mais importantes. Trata-se de uma versão local do Dia dos Namorados, que transmite os desejos e as orações das pessoas pela vida, e nesse sentido, a GWM se integrou bem à vida dos usuários locais, criando a super lâmpada d'água. No Chile, a GWM se concentrou nos grupos de usuários que gostam de aventuras e se associou a reality shows autônomos com Luis Andaur, um famoso aventureiro local.

Graças às conquistas excepcionais em todos os aspectos, a GWM está listada entre as 50 principais Chinese Global Brand Builders em 2021, de acordo com um relatório conjunto do Google e Kantar Brand Z.

"A única maneira para as marcas de automóveis superarem a concorrência no sentido real é fortalecendo suas próprias vantagens de forma rápida nos próximos três a cinco anos, disse Jack Wei, presidente da GWM, na Conferência de Lançamento Global da Estratégia 2025. Espera-se que a meta de vendas anuais global da empresa de quatro milhões de veículos seja alcançada em 2025.

