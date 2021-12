Bilan global 2021 : GWM accélère sa démarche de mondialisation

Cette année, le réseau de vente de GWM s'est déployé dans plus de 60 pays. Afin d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie en Europe, GWM a établi une filiale à Munich, en Allemagne, et y a implanté son siège social européen. Parallèlement, afin de développer constamment sa présence mondiale, l'entreprise a accru ses ventes en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique du Nord et dans d'autres régions. Ces initiatives ont démontré la compétitivité de GWM sur la scène internationale.

De plus, GWM a acquis et démarré de nouvelles usines en Thaïlande et au Brésil, dans le but de fournir une capacité de production suffisante pour ses marchés mondiaux. Après sept mois de préparatifs et d'améliorations, GWM a mis en service l'usine de Rayong en Thaïlande en juin, celle-ci mettant de l'avant des technologies de production avancées au profit du développement de l'industrie automobile locale. Deux mois plus tard, l'entreprise signait un accord d'acquisition d'une usine de Daimler AG au Brésil. La conclusion de cet accord permettra à GWM d'alimenter le marché brésilien ainsi que celui du reste de l'Amérique du Sud.

En matière de recherche et développement technologique, GWM a inauguré en Chine, en février dernier, le Zhangjiagang Technology Center, son deuxième centre de R et D – toujours dans la perspective de sa stratégie de mondialisation. Actuellement, GWM compte des dizaines de milliers d'employés en R et D et conception dans le monde, ceux-ci ayant réalisé différentes percées technologiques dont les plateformes L.E.M.O.N., Coffee Intelligence et TANK.

Pour consolider son positionnement de leader mondial en matière de technologie intelligente, GWM renforce constamment sa philosophie axée sur l'utilisateur. Elle met fortement l'accent sur l'expérience utilisateur de ses clientèles spécifiques et s'adapte progressivement aux cultures locales du monde entier. En Thaïlande, où l'important festival du Loy Krathong – une version locale de la Saint-Valentin – transporte les vœux et prières des gens, GWM s'est intégrée aux coutumes locales en créant pour l'occasion une énorme lanterne flottante. Au Chili, GWM a mis l'accent sur sa clientèle avide de sensations fortes en participant à des téléréalités animées par Luis Andaur, un célèbre aventurier local.

En raison de tous ces accomplissements remarquables, GWM figure, selon un rapport conjoint de Google et de Kantar Brand Z, parmi les 50 premières marques mondiales chinoises de 2021.

« La seule façon pour les constructeurs automobiles d'avoir le dessus sur leurs concurrents est de consolider rapidement leurs atouts au cours des trois à cinq prochaines années », a déclaré Jack Wei, président de GWM, lors de la présentation mondiale de la Stratégie 2025. On s'attend à ce que l'entreprise atteigne son objectif de vente annuel mondial de 4 millions de véhicules en 2025.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1716145/GWM.jpg

SOURCE GWM