Analyse d'organisme indépendant : Trina Solar au deuxième rang pour les expéditions mondiales de modules en 2021

Le dernier classement se fonde sur la base de données de l'offre et de la demande de PV InfoLink. Pour ce qui est de la taille des modules, PV InfoLink estime que les expéditions de gros modules par les 10 principaux fabricants (à l'exception de First Solar) représentent environ 60 GW ou plus, soit environ 40 % des expéditions globales effectuées par ces 10 fabricants en 2021, où les expéditions au deuxième semestre de l'année correspondaient au double du premier semestre. Les gros modules sont de loin les plus populaires.