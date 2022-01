Analyse durch unabhängige Agentur: Trina Solar im Jahr 2021 an zweiter Stelle bei den weltweiten Modullieferungen

Das aktuelle Ranking basiert auf der PV InfoLink-Datenbank für Angebot und Nachfrage. In Bezug auf die Modulgröße schätzt PV InfoLink, dass die Lieferungen von Großmodulen durch die zehn größten Hersteller (ohne First Solar) etwa 60 GW oder mehr betragen und etwa 40 % der Gesamtlieferungen der zehn größten Hersteller im Jahr 2021 ausmachen. Die Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte waren dabei doppelt so hoch wie in der ersten Jahreshälfte. Große Module sind bei weitem am beliebtesten.