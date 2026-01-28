Analytic Partners von mehreren unabhängigen Forschungsunternehmen als führendes Unternehmen anerkannt

MIAMI, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, der Marktführer im Bereich Commercial Analytics gab heute bekannt, dass er in dem Bericht „The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Services, Q1 2026" als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde. Analytic Partners erzielte die höchste Punktzahl in der Kategorie „Aktuelles Angebot" und gehörte zu den Bestplatzierten in der Kategorie „Strategie".

Der Forrester-Wave™-Bericht ist eine der jüngsten Auszeichnungen, die Analytic Partners für seine Commercial Analytics-Lösung von Analystenunternehmen erhalten hat. Analytic Partners wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Marketing-Mix-Modellierungslösungen (MMM) als führendes Unternehmen ausgezeichnet und erzielte die höchste Punktzahl in den Bereichen „Ausführung" und „Vollständigkeit der Vision". Darüber hinaus erhielt das Unternehmen die höchsten Bewertungen in acht kritischen Bereichen für MMM-Lösungen im Begleitbericht zum Magic Quadrant.

„In einer Zeit beispielloser Veränderungen verlangen Führungskräfte die Fähigkeit, schneller bessere Entscheidungen zu treffen", sagte Nancy Smith, Präsidentin und CEO von Analytic Partners. „Die Auszeichnung als Leader durch Gartner und nun auch durch Forrester bestätigt unsere Mission und das Engagement unseres Teams, Daten in Commercial Intelligence umzuwandeln, um Unternehmensentscheidungen zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, adaptive Tools wie GPS-Enterprise® anzubieten, die Marken in die Lage versetzen, über das Marketing hinauszugehen und Unternehmensentscheidungen voranzutreiben, um ihre gesamte kommerzielle Präsenz auf globaler Ebene zu optimieren."

Der Forrester-Wave™-Bericht ist eine umfassende Bewertung von Anbietern von Marketingmessungen und ihren Tools, die 31 Bewertungskriterien umfasst. Analytic Partners erhielt die höchste Bewertung aller Anbieter in der Kategorie „Aktuelles Angebot" und gehörte zu den besten in der Kategorie „Strategie". Das Unternehmen erhielt außerdem überdurchschnittliches Kundenfeedback sowie die höchstmöglichen Punktzahlen in 21 von 31 Kriterien, darunter:

Szenarienplanung

Talentstrategie

Globale Lieferstrategie

Innovation

Change-Management-Beratung

Schulung und Kompetenz

Die ganzheitliche Messlösung: Kommerzielle Analytik

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass der systematische Ansatz von Analytic Partners mit umfangreichen Stakeholder-Interviews und präskriptiven Engagement-Playbooks die Stärke in den Bereichen Datenqualität/Taxonomie, Geschäftsstrategie und Markenportfolio-Beratung sowie Kunden-Onboarding fördert.

Der Bericht stellt weiter fest, dass die Produktpalette von Analytic Partners mit ROI Genome® und GPS Enterprise® „überlegene Szenarioplanung, Messung auf Kampagnenebene, Analyse externer Faktoren und Benchmarking bietet".

Eine globale Lösung für globale Marken

Die Messlösung und die unübertroffene Technologie von Analytic Partners werden durch eine globale Lieferstrategie mit über 600 Onshore-Beratern in lokalisierten Märkten unterstützt. Die Talent- und Kundenentwicklung wird durch die NorthStar Academy unterstützt, eine zentrale Anlaufstelle für Kunden- und Mitarbeiterschulungen, Workshops und Vordenkerrolle. Durch die Übernahme von Magic Numbers und Analyx hat das Unternehmen seinen Talentpool und seine Fähigkeiten erweitert, um multinationale Unternehmen besser unterstützen zu können.

Dem Bericht zufolge „loben Kunden die strategische Denkpartnerschaft, die globale Präsenz und die positive Kapitalrendite von AP ... Globale Unternehmen, die mit fortschrittlichen Messungen beginnen möchten oder Schulungen und Unterstützung zum Aufbau einer Messkultur benötigen, sollten eine Partnerschaft mit Analytic Partners in Betracht ziehen."

„Die Technologie ist zwar der Motor, aber unsere Mitarbeiter und unser lokales Fachwissen sind es, die echte Veränderungen für unsere Kunden bewirken", sagte Maggie Merkle, Chief Customer Officer bei Analytic Partners. „Die Anerkennung unserer globalen Liefer- und Talentstrategie ist für uns ein Beweis für die Stärke unseres Customer Engagement Teams. In Kombination mit unserer überlegenen Technologie stellen wir sicher, dass unsere Kunden durch eine strategische, gut unterstützte Partnerschaft eine positive Rendite für ihre Messinvestitionen erzielen."

Ein Innovationsführer

Das Engagement von Analytic Partners für Innovation spiegelt sich in der hohen Reinvestition von Einnahmen in Initiativen wider, die sich auf die Unterstützung des Kundenwachstums konzentrieren und gleichzeitig mit den aktuellen technologischen Fortschritten Schritt halten. Innovative Initiativen unterstützen breitere Geschäftsanwendungen und modernste Technologien, die KI-gestützte Erkenntnisse und dynamische Analysen liefern, was zu schnelleren Unternehmensentscheidungen und einer verbesserten Prognosegenauigkeit für Kunden führt. Über die Technologie hinaus unterstützt Analytic Partners Innovationen weiterhin durch strategische Partnerschaften, insbesondere durch eine exklusive Partnerschaft mit Visa , die Kunden „einzigartige Einblicke in den Anteil am Geldbeutel und die Kundentreue" bietet.

Unterstützende Ressourcen:

Informationen zu Analytic Partners

Analytic Partners bietet Marketing-Messungen und kommerzielle Analysen für Fortune-500-Unternehmen weltweit an. Wir bieten adaptive Lösungen für ein tieferes Geschäftsverständnis und eine rechtzeitige Planung und Optimierung – für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Know-how, damit unsere Kunden starke Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftlichen Erfolg erzielen können. Weitere Informationen finden Sie unter analyticpartners.com.

Informationen zu Forrester

Forrester befürwortet keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen geben die aktuelle Einschätzung wieder und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Informationen zu Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Marketing Mix Modeling Solutions, 10. November 2025, von Matt Wakeman, David Walters, Tunde Kamson. Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Research & Advisory Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.