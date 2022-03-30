Анастасиос Эконому назначен консультантом в Отдел многосторонней дипломатии ЮНИТАР

ЮНИТАР назначил Анастасиоса Эконому, президента YPO и основателя iGroup, членом Консультативного совета Отдела многосторонней дипломатии

ЖЕНЕВА, 31 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) назначил основателя организации iGroup и президента YPO Анастасиоса Эконому (Anastasios Economou) в Консультативный совет своего Отдела многосторонней дипломатии. Его полномочия продлятся два года, с января 2022 года по декабрь 2024 года.

ЮНИТАР является специализированным Институтом, созданным в рамках Организации Объединенных Наций в целях расширения возможностей граждан, правительств и организаций через знания, обучение и развитие потенциала для эффективного решения современных глобальных проблем. Отдел многосторонней дипломатии института оказывает поддержку межправительственным механизмам и руководящим органам Организации Объединенных Наций, расширяя возможности делегатов и дипломатов.

Основной целью Консультативного совета Отдела является осуществление общего руководства с целью оказания помощи Отделу в выполнении своих задач и решении ключевых многосторонних проблем, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Консультативный совет также проводит критический анализ деятельности Отдела для обеспечения соблюдения стандартов качества в соответствии с мандатом ЮНИТАР и руководящими принципами ООН.

Г-н Эконому является 69-м президентом глобального сообщества YPO — организации, предоставляющей возможности непрерывного обучения и обмена идеями для более чем 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран мира.

Членов YPO объединяет убежденность в том, что миру нужны лидеры более высокого класса, которыми они стремятся стать благодаря различным возможностям обучения, включая взаимодействие с ведущими деловыми и академическими учреждениями, такими как Гарвардская школа бизнеса, INSEAD и Лондонская школа бизнеса.

За время своей работы в YPO, занимая различные должности на международном, региональном и местном уровнях, г-н Эконому, совместно с другими членами организации, своими коллегами, представляющими различные культуры, точки зрения, идеи и опыт, выступил с многочисленными инициативами, определившими деятельность организации.

«Для меня большая честь быть назначенным в Консультативный совет Отдела многосторонней дипломатии ЮНИТАР, — заявил г-н Эконому. — Делясь своим опытом руководства такой глобальной образовательной организацией, как YPO, я надеюсь наилучшим образом послужить Совету и помочь в его деятельности, направленной на развитие многосторонней дипломатии в рамках Организации Объединенных Наций».

«Мы рады приветствовать г-на Эконому в Консультативном совете Отдела многосторонней дипломатии и надеемся на совместную плодотворную работу по расширению положительного влияния Отдела на его бенефициаров в соответствии с мандатом ЮНИТАР и общим видением ООН», — сказал г-н Раби Эль-Хаддад (Rabih El-Haddad), директор Отдела многосторонней дипломатии ЮНИТАР.

Информация о ЮНИТАР:

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) является главным учебным учреждением Организации Объединенных Наций, работающим во всех регионах мира. Он расширяет возможности граждан, правительств и организаций, предоставляя знания и обучение для эффективного решения современных глобальных проблем. ЮНИТАР был создан в 1965 году как автономный орган в рамках Организации Объединенных Наций с целью повышения эффективности работы ООН и ее государств-членов. Ежегодно деятельность ЮНИТАР охватывает около 300 тысяч бенефициаров в рамках очных семинаров и практикумов, электронного обучения и других учебных мероприятий. (www.unitar.org)

Информация о YPO:

YPO — глобальное сообщество лидеров, насчитывающее более 30 тысяч руководителей высшего звена из 142 стран мира, связанных общим убеждением в том, что миру нужны лидеры более высокого класса. Каждый из участников YPO добился значительных успехов на руководящем посту в молодом возрасте. В совокупности они возглавляют предприятия и организации, приносящие ежегодный доход в размере 9 триллионов долларов США и насчитывающие более 22 миллионов сотрудников. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга, обмениваясь своим уникальным опытом в рамках сообщества, в основе которого лежат принципы многообразия, открытого обмена знаниями и доверия. Более подробная информация представлена на сайте ypo.org.

SOURCE YPO