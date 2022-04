L'UNITAR nomme Anastasios Economou, président mondial de YPO et fondateur d'iGroup, au Conseil consultatif de la Division de la diplomatie multilatérale

GENÈVE, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) a nommé Anastasios Economou, fondateur d'iGroup et président mondial de YPO, au Conseil consultatif de sa Division de la diplomatie multilatérale. Le mandat de deux ans prend effet de janvier 2022 à décembre 2024.

L'UNITAR est un institut dédié à la formation et au renforcement des capacités au sein du système des Nations Unies. Il a pour objectif de donner les moyens aux personnes, aux administrations publiques et aux organisations, à travers la connaissance et l'apprentissage, de relever efficacement les défis mondiaux contemporains. Dans le cadre de l'Institut, la Division de la diplomatie multilatérale appuie le mécanisme intergouvernemental et les instances dirigeantes des Nations Unies par le renforcement des capacités des délégués et des diplomates.

L'objectif principal du Conseil consultatif de la Division est de fournir des conseils et un leadership qui permettraient à la Division de s'acquitter de son mandat et de surmonter les principaux défis multilatéraux auxquels l'ONU est confrontée. Le Conseil consultatif effectuera également une analyse critique des activités de la Division afin de garantir le respect des normes de qualité conformément au mandat de l'UNITAR et aux directives de l'ONU.

M. Economou est le 69e président mondial de YPO, une organisation qui a pour vocation d'offrir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie et d'échange d'idées à plus de 30 000 chefs d'entreprise membres répartis dans 142 pays du monde entier.

Les membres de YPO sont liés par la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, ce qu'ils analysent à travers diverses expériences d'apprentissage, y compris la possibilité de s'engager auprès d'institutions commerciales et universitaires de premier plan telles que la Harvard Business School, l'INSEAD et la London Business School.

Tout au long de son mandat à YPO, où il a occupé de multiples fonctions aux niveaux international, régional et local, M. Economou a dirigé de nombreuses initiatives déterminantes pour l'organisation, aux côtés de ses pairs membres, qui représentent des cultures, des perspectives, des idées et des compétences diverses.

« C'est un honneur d'être nommé au conseil consultatif de la Division de la diplomatie multilatérale de l'UNITAR, déclare M. Economou. En partageant mon expérience à la tête d'une organisation d'apprentissage mondiale comme YPO, j'espère servir et soutenir au mieux le conseil et son objectif de promouvoir la diplomatie multilatérale au sein des Nations unies. »

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Economou au sein du Conseil consultatif de la Division de la diplomatie multilatérale et nous nous réjouissons de travailler ensemble au renforcement de l'impact positif de la Division sur ses bénéficiaires, conformément au mandat de l'UNITAR et à la vision globale de l'ONU », a déclaré M. Rabih El-Haddad, Directeur de la Division de la diplomatie multilatérale de l'UNITAR.

À propos de l'UNITAR :

L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) est l'un des principaux organes de formation des Nations Unies, qui œuvre dans toutes les régions du monde. Nous donnons les moyens aux personnes, aux administrations publiques et aux organisations, à travers la connaissance et l'apprentissage, de relever efficacement les défis mondiaux contemporains. L'UNITAR a été créé en 1965 en tant qu'organisme autonome au sein du système des Nations Unies avec pour mandat d'améliorer l'efficacité du travail des Nations Unies et de ses États membres. Chaque année, l'UNITAR touche quelque 300 000 bénéficiaires par le biais de séminaires et d'ateliers en face à face, de l'apprentissage en ligne ou d'autres événements liés à la formation. (www.unitar.org)

À propos de YPO :

YPO est la communauté mondiale de leaders réunissant 30 000 chefs d'entreprise provenant de 142 pays autour d'une conviction commune, à savoir que le monde a besoin de meilleurs leaders. Chacun de nos membres a connu à un jeune âge un succès considérable en matière de leadership. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent 9 billions de dollars en revenus annuels et emploient plus de 22 millions de personnes. Les membres de YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement au travers de l'apprentissage entre pairs et d'expériences exceptionnelles, au sein d'une communauté inclusive fondée sur le partage et la confiance. Pour en savoir plus, visitez le site ypo.org.

SOURCE YPO