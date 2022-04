UNITAR nimmt Anastasios Economou, Global Chairman von YPO und Gründer der iGroup, in den Beirat der Abteilung für multilaterale Diplomatie auf

GENF, 31. März 2022 /PRNewswire/ -- Das Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Forschung (UNITAR) hat den iGroup-Gründer und YPO-Vorsitzenden Anastasios Economou in den Beirat seiner Abteilung für multilaterale Diplomatie berufen. Die zweijährige Amtszeit erstreckt sich von Januar 2022 bis Dezember 2024.

UNITAR ist ein der Ausbildung und Kapazitätsentwicklung gewidmetes Institut innerhalb der Vereinten Nationen, das darauf ausgerichtet ist, Einzelpersonen, Regierungen und Organisationen durch Wissen und Lernen in die Lage zu versetzen, die aktuellen globalen Herausforderungen effektiv zu bewältigen. Durch die Arbeit des Instituts unterstützt die Abteilung für multilaterale Diplomatie die zwischenstaatlichen Prozesse und die Leitungsgremien der Vereinten Nationen, indem sie Delegierte und Diplomaten fördert.

Das Hauptanliegen des Beirats der Abteilung besteht darin, die Abteilung bei der Erfüllung ihres Mandats und der Bewältigung der großen multilateralen Herausforderungen, mit denen die Vereinten Nationen konfrontiert sind, anzuleiten und zu führen. Der Beirat wird außerdem die Aktivitäten der Abteilung kritisch analysieren, um die Einhaltung der Qualitätsstandards im Einklang mit dem UNITAR-Mandat und den UN-Richtlinien zu gewährleisten.

Herr Economou ist der 69. globale Vorsitzende von YPO, einer Organisation, die sich dem lebenslangen Lernen und dem Ideenaustausch von mehr als 30 000 Vorstandsmitgliedern in 142 Ländern weltweit verschrieben hat.

YPO-Mitglieder sind der gemeinsamen Überzeugung, dass die Welt bessere Führungskräfte braucht. Durch eine Vielzahl von Lernerfahrungen, einschließlich der Möglichkeit, mit führenden Unternehmen und akademischen Einrichtungen wie der Harvard Business School, INSEAD und der London Business School zusammenzuarbeiten, können sie ihrer Überzeugung Ausdruck verleihen.

Während seiner Beschäftigung bei YPO, die er in verschiedenen Funktionen auf internationaler, regionaler und lokaler Ebene ausübte, hat Herr Economou zusammen mit seinen Kollegen, die vielfältige Hintergründe, Kulturen, Perspektiven, Ideen und Fachkenntnisse vertreten, viele entscheidende Initiativen für die Organisation angestoßen.

„Es ist eine Ehre, in den Beirat der UNITAR-Abteilung für multilaterale Diplomatie aufgenommen zu werden", sagt Herr Economou. „Indem ich meine Führungserfahrungen aus einer globalen Lernorganisation wie YPO einbringe, hoffe ich, dem Beirat und seinem Ziel, die multilaterale Diplomatie innerhalb der Vereinten Nationen zu fördern, bestmöglich dienen zu können."

„Wir freuen uns, Herrn Economou im Beirat der Abteilung für multilaterale Diplomatie begrüßen zu dürfen und freuen uns darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, die positiven Auswirkungen der Abteilung auf ihre Empfänger im Einklang mit dem UNITAR-Mandat und der allgemeinen UN-Vision auszubauen", sagte Rabih El-Haddad, Direktor der UNITAR-Abteilung für multilaterale Diplomatie.

Informationen zu UNITAR:

Das Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Forschung (UNITAR) ist ein wichtiges Bildungszentrum der Vereinten Nationen, das in allen Regionen der Welt tätig ist. Wir unterstützen Einzelpersonen, Regierungen und Organisationen durch Wissensvermittlung und Lernangebote bei der effektiven Bewältigung aktueller globaler Herausforderungen. UNITAR wurde 1965 als unabhängige UN-Einrichtung mit dem Auftrag gegründet, die Effektivität der Arbeit der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten zu verbessern. Jedes Jahr erreicht UNITAR rund 300 000 Menschen durch Präsenz-Seminare und Workshops, E-Learning-Angebote und andere Schulungsveranstaltungen. (www.unitar.org)

Informationen zu YPO:

YPO ist die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 30 000 Führungskräften in 142 Ländern, die durch die gemeinsame Überzeugung verbunden sind, dass die Welt bessere Führungskräfte braucht. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Zusammen leiten sie Unternehmen und Organisationen, die mit mehr als 22 Millionen Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 9 Billionen US-Dollar erwirtschaften. Die YPO-Mitglieder inspirieren und unterstützen sich gegenseitig durch Lernaktivitäten und außerordentliche Erfahrungen in einer Gemeinschaft des offenen Austauschs und Vertrauens. Weitere Infos auf: ypo.org.

