ANBC präsentiert lateinamerikanische Erfahrungen mit KI in der Kreditanalyse auf der ACCIS-Konferenz in Österreich

Podiumsdiskussion über den Einsatz von KI in den Bereichen Risikoanalyse, Schuldeneintreibung, finanzielle Eingliederung und Datenverwaltung

WIEN, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die National Association of Credit Bureaus (ANBC) wird an der Jahreskonferenz der Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) am 21. und 22. Mai in Wien, Österreich, mit einer Präsentation über Anwendungen von Künstlicher Intelligenz im Kreditinformationssektor teilnehmen. Der Geschäftsführer der Organisation, Elias Sfeir, wird an der Podiumsdiskussion „Kluge Nutzung künstlicher Intelligenz im Bereich der Kreditinformationen" teilnehmen. Im Mittelpunkt steht der Austausch über Erfahrungen anhand von Fallbeispielen zur Umsetzung der Technologie in diesem Sektor.

Zu den Teilnehmenden gehören neben Elias auch Júlia Kössner, Leiterin des Innovation Lab der KSV1870-Gruppe, Mürsel Tasgin, Leiterin des Bereichs KI bei KKB, und Natalia Shchelovanova, globale Leiterin des Bereichs Open Innovation und Ökosystem bei CRIF.

Während des Panels wird die ANBC Erfahrungen aus Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern in den Bereichen Risikoanalyse, Kreditvergabe, Schuldeneintreibung und Finanzerziehung vorstellen. Zu den vorgestellten Beispielen gehört der Einsatz eines automatisierten Systems für Kleinst- und Kleinunternehmen. Das Tool bietet Unterstützung bei der Kreditanalyse, der Genehmigung, der Festlegung von Limits und der Finanzberatung für insgesamt 22,5 Millionen brasilianische Unternehmen.

Die Organisation wird auch Erkenntnisse über die Automatisierung von Prognosemodellen mitteilen. Durch den Einsatz von KI konnte die Entwicklungszeit von vier Wochen auf zwei bis fünf Tage verkürzt und gleichzeitig die Modellierungskosten um 66 % gesenkt werden. Ein weiteres Beispiel sind KI-Anwendungen für Strategien zur Schuldeneintreibung. Werkzeuge des maschinellen Lernens haben dazu beigetragen, dass die durchschnittlichen Einziehungsquoten der Finanzinstitute um bis zu 10 % gestiegen sind.

Im Bereich der finanziellen Bildung umfasst die Präsentation eine App in natürlicher Sprache für den Zugang zu finanziellen Inhalten und Beratung. Den von der Organisation verwendeten Daten zufolge nutzen bereits 38 % der Brasilianer täglich KI für Fragen im Zusammenhang mit ihrem Finanzleben. Zu den wichtigsten Verwendungszwecken gehören die Finanzplanung, die Kontoführung und die Haushaltsplanung.

„Die Entwicklung von KI im Kreditwesen beinhaltet operative Verbesserungen, Kostensenkungen, verbesserte Kundenerfahrungen und einen erweiterten Zugang zu Finanzdienstleistungen. Dieser Prozess erfordert auch Governance-Strukturen, Teamentwicklung und eine auf das Vorhaben abgestimmte Organisationskultur, wobei der Faktor Mensch stets zu berücksichtigen ist. Die Intelligenz ist künstlich und das Bewusstsein ist menschlich", sagt Elias Sfeir.