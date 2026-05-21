L'ANBC présentera les expériences latino-américaines avec l'IA dans l'analyse créditielle lors de la conférence de l'ACCIS en Autriche

Panel sur l'utilisation de l'IA dans l'analyse des risques, le recouvrement des créances, l'inclusion financière et la gouvernance des données

VIENNE, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- La National Association of Credit Bureaus (ANBC) participera à la conférence annuelle de l'Association des fournisseurs d'informations sur le crédit à la consommation (ACCIS) les 21 et 22 mai à Vienne, en Autriche, avec une présentation sur les applications de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'information créditielle. Le directeur général de l'organisation, Elias Sfeir, fera partie du panel « Smart Use of Artificial Intelligence in Credit Information » qui se penchera sur les expériences et les études de cas de la mise en œuvre de la technologie dans le secteur.

Outre Elias, les participants comprennent Júlia Kössner, responsable du laboratoire d'innovation du groupe KSV1870 ; Mürsel Tasgin, responsable de l'IA chez KKB ; et Natalia Shchelovanova, responsable mondiale de l'innovation ouverte et de l'écosystème au CRIF.

Au cours de ce panel, l'ANBC présentera les expériences du Brésil et d'autres pays d'Amérique latine en matière d'analyse des risques, d'octroi de crédit, de recouvrement de créances et d'éducation financière. Parmi les cas présentés figure l'utilisation d'un système automatisé conçu pour les micro et petites entreprises. Cet outil permet d'analyser et d'approuver des crédits, de fixer des limites et de fournir des conseils financiers à un total de 22,5 millions d'entreprises brésiliennes.

L'organisation partagera également les conclusions relatives à l'automatisation des modèles prédictifs. L'utilisation de l'IA a permis de réduire le temps de développement de quatre semaines à deux ou cinq jours, tout en diminuant de 66 % les coûts de modélisation. Un autre exemple concerne les applications de l'IA dans les stratégies de recouvrement de créances. Les outils d'apprentissage automatique ont contribué à une augmentation de 10 % des taux de recouvrement moyens enregistrés par les établissements financiers.

Dans le domaine de l'éducation financière, la présentation comprend une application en langage naturel permettant d'accéder à des contenus et à des conseils financiers. Selon les données utilisées par l'organisation, 38 % des Brésiliens utilisent déjà l'IA quotidiennement pour des questions liées à leurs finances. Les principales utilisations sont la planification financière, la gestion des comptes et l'établissement du budget des ménages.

« L'évolution de l'IA appliquée au crédit implique des gains opérationnels, une réduction des coûts, une amélioration de l'expérience client et un accès élargi aux services financiers. Ce processus nécessite également des structures de gouvernance, le développement d'équipes et une culture organisationnelle alignée sur l'opération, en tenant toujours compte du facteur humain. L'intelligence est artificielle et la conscience est humaine », explique Elias Sfeir.