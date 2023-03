Andela acquiert Qualified,la principale plateforme d'évaluation des compétences techniques

Cette acquisition étend la plateforme et élargit le réseau de talents pour aider les entreprises à créer de meilleures équipes à l'échelle mondiale

NEW YORK, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Andela , le réseau mondial de talents techniques à distance, a acquis Qualified, la principale plateforme d'évaluation des compétences techniques pour identifier, qualifier et certifier les meilleurs ingénieurs. La communauté mondiale de talents d'Andela s'élargira également avec l'ajout de plus de 3,6 millions d'utilisateurs spécialisés en ingénierie via Codewars , une communauté en ligne alimentée par Qualified qui permet aux talents techniques de rivaliser et d'améliorer leurs compétences pratiques en codage à travers des défis ludiques.

« Avec l'acquisition de Qualified, Andela étend et accélère notre capacité à trouver et à évaluer les talents », a déclaré Jeremy Johnson, fondateur et PDG d'Andela. « Les marchés du travail sont limités par l'inefficacité entre l'offre, la demande et la qualité — Qualified nous permet de remédier à ces inefficacités en fournissant les talents certifiés adéquats au bon moment. Les entreprises continueront à faire confiance aux talents recrutés par l'intermédiaire d'Andela, qui possèdent les compétences requises quel que soit l'endroit où ils vivent et travaillent. »

Jake Hoffner, cofondateur et PDG de Qualified, a ajouté : « L'industrie de la technologie s'est toujours appuyée sur des pratiques d'embauche qui se sont révélées inefficaces. La plateforme élargie permettra aux entreprises de créer des processus d'embauche d'ingénieurs logiciels qui permettent de prédire leurs performances au travail. De plus, nous offrons aux entreprises et à notre communauté technologique en pleine croissance une occasion plus grande, plus vaste et plus efficace de tisser des liens à l'échelle mondiale. »

À propos d'Andela

Andela est un réseau mondial de talents qui met en relation des entreprises avec des talents techniques à distance sélectionnés sur les marchés émergents. La plateforme Andela aide les entreprises à développer leurs équipes d'ingénierie jusqu'à 70 % plus rapidement que le recrutement interne, avec un taux de réussite de 96 %. Des centaines d'entreprises de premier plan comme GitHub, Cloudflare, et ViacomCBS s'appuient sur Andela pour développer leurs équipes d'ingénieurs rapidement et à moindre coût. Avec une communauté de talents dans plus de 170 pays, Andela est soutenue par des investisseurs, dont Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital et Google Ventures.

Pour plus d'informations sur Andela, visitez andela.com.

À propos de Qualified

Qualified.io est la plateforme la plus efficace au monde pour évaluer les ingénieurs logiciels. Les entreprises leaders de l'industrie comme Klarna, Facebook et Zoom récoltent les avantages de l'évaluation et de la formation de talents à l'échelle mondiale grâce à la plateforme de Qualified.io axée sur les développeurs. Construite par la même équipe que celle qui est à l'origine de la communauté de développeurs Codewars, Qualified.io est soutenue par des investisseurs tels que Cornerstone OnDemand, Social Capital, et Dalus Capital. Mark Miller, associé directeur, GHP Advisors, a agi à titre de conseiller de Qualified.io sur la transaction.

