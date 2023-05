ANDONI LUIS ADURIZ É NOMEADO VENCEDOR DO ICON AWARD 2023 PELA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRES, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A The World's 50 Best Restaurants revelou o vencedor do Icon Award deste ano, Andoni Luis Aduriz, o chef por trás do restaurante Mugaritz em San Sebastián, Espanha. O Icon Award homenageia uma pessoa que tenha feito uma contribuição excepcional para o mundo da gastronomia, digna de reconhecimento internacional, e que tenha usado sua plataforma para aumentar a conscientização e impulsionar mudanças positivas no setor.

Andoni Luis Aduriz, chef-owner of Mugaritz in San Sebastián, Spain, is the recipient of the Icon Award 2023 from The World’s 50 Best Restaurants

Aduriz tem se concentrado não apenas na evolução culinária, mas em uma abordagem criativa, inovadora e interdisciplinar à gastronomia. Começou sua trajetória com um emprego após a escola, em uma pizzaria. Posteriormente, Aduriz foi trabalhar no prestigiado El Bulli da Espanha em 1993 antes de partir sozinho para abrir o Mugaritz em 1998. O restaurante está na lista The World's 50 Best Restaurants todos os anos desde 2005.

Aduriz foi nomeado o ganhador do Icon Award deste ano por seu trabalho incansável em prol de uma indústria gastronômica social e ambientalmente comprometida. Ele também tem sido destemido ao desafiar costumes culinários de longa data, evitando o dogma do setor em favor da exploração e experimentação por meio da comida, e chegando ao ponto de questionar se os pratos precisam ser "deliciosos" para serem valiosos.

William Drew, diretor de conteúdo da The World's 50 Best Restaurants, disse: "Por 25 anos, Andoni tem desafiado os limites da gastronomia criativa no Mugaritz, apresentando consistentemente um menu que às vezes é sombrio, emocionante e inesperado, mas sempre primorosamente inovador. Ele também é um dos chefs mais influentes e amados do século 21 até hoje. É uma honra nomeá-lo o ganhador do Icon Award deste ano."

Aduriz declarou: "Ser reconhecido com um termo tão reverente como 'ícone' é avassalador e surpreendente, mas não esconde a ilusão de saber que, no fundo, o que está sendo recompensado é uma trajetória – um esforço para abrir novos caminhos. Acredito que esse prêmio é compartilhado com todas as pessoas que sonham que as coisas podem ser diferentes, que estão em um mar de dúvidas e que precisam de referências de pessoas que também se aventuraram por um caminho diferente sem ter certeza de que ia dar certo. Sou eternamente grato, não só por mim e minha equipe, mas também pela mensagem que estamos enviando às gerações mais jovens."

Centro de mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2070797/50_Best.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2066070/World_50_Best_Rest_2023_Logo.jpg

FONTE 50 Best

SOURCE 50 Best