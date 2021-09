Andrew Brunton erster Mitarbeiter von Außenwerbungsunternehmen Billups in Europa

AMSTERDAM, 28. September 2021 /PRNewswire/ -- Billups, das größte Privatunternehmen der Außenwerbungs- und Managed-Services-Branche in den USA, gab die Einstellung seines ersten Mitarbeiters in Europa bekannt. Andrew Brunton wird regionaler Leiter, EMEA. Brunton wird von Amsterdam aus für die Einführung und Entwicklung des Portfolios von Billups in Europa mithilfe von innovativer Technologie, tiefgehenden Kenntnissen des europäischen Markts und kreativen Medienlösungen verantwortlich sein.