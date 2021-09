Billups, firma działająca w branży reklamy zewnętrznej, ogłasza zatrudnienie pierwszego pracownika w Europie - Andrew Bruntona

Dysponując ponad 12-letnim doświadczeniem, Andrew Brunton wniesie międzynarodową perspektywę popartą wiedzą w zakresie marketingu strategicznego i reklamy zewnętrznej, którą zdobył w Kinetic Worldwide w Londynie i Amsterdamie podczas pracy dla takich marek jak Facebook American Express, Rolex czy Three Mobile.

Przed przejściem do Billups Andrew Brunton stał na czele zespołu Nike EMEA City Offense w ramach Mindshare Worldwide w Amsterdamie, prowadząc szereg istotnych aktywacji, w których położono nacisk na pierwiastek kulturowy, aby stworzyć głębszą więź pomiędzy konsumentem i światem rzeczywistym, nadając jej większy sens.

W nowej roli w Billups do jego głównych zadań należeć będzie zwiększenie zasięgu firmy w regionie EMEA, rozwój jej działalności i realizacja inicjatyw medialnych opartych na najlepszych praktykach w branży reklamy zewnętrznej i wyjątkowych usługach strategicznych wykorzystujących opatentowane technologie i pomiar danych.

„To wielki moment dla Billups i jesteśmy zachwyceni tym, że dołączył do nas Andrew, odegra on bowiem zasadniczą rolę w ugruntowaniu i wzmocnieniu naszej pozycji na rynku europejskim w dziedzinie technologii, danologii, planowania, zakupu i pomiaru mediów" - powiedział Benjamin Billups, współzałożyciel Billups. „Jego pasja w stawianiu czoła wyzwaniom, przed którymi stoją klienci, i obsesja na punkcie docierania do grup docelowych za pośrednictwem aktywacji z wykorzystaniem reklamy zewnętrznej pomoże nam w osiąganiu niesamowitych rezultatów i kreowaniu rozwoju firmy na niespotykane dotąd sposoby, wywierając istotny wpływ

Billups

Billups rewolucjonizuje świat reklamy zewnętrznej. Łącząc sztukę i naukę z nowoczesną technologią, stoi na czele branży, jeśli chodzi o marketing grupy docelowej z wykorzystaniem nauki, precyzyjne pomiary dotyczące reklam zewnętrznych, jak również innowacyjny silnik rekomendacji bazujący na sztucznej inteligencji. Spółka Billups powstała w 2003 r. i obecnie jest największym w Stanach Zjednoczonych prywatnym podmiotem specjalizującym się w technologiach i usługach związanych z reklamą zewnętrzną, oferując rozwiązania w zakresie planowania strategicznego, zakupu mediów, produkcji i brand experience. Billups pomaga największym na świecie markom w realizacji i optymalizacji inwestycji w reklamę zewnętrzną. Spółka ma siedzibę w Portland w Oregonie i 19 biur na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.billups.com .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1635013/Billups_Andrew_Brunton.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1575372/Billups_Logo_Logo.jpg

KONTAKT:

Jeff Jan

dyrektor ds. rozwoju

e-mail: [email protected]

SOURCE Billups