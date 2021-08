Andrey Khovratov, le mentor de l'Academy of a Private Investor, partage les principes directeurs de la réussite avant le lancement du nouveau « club VIP »

Khovratov souligne l'importance de la conscience de soi et de la responsabilité : « La richesse et le bonheur ne peuvent être atteints sans travail acharné et développement personnel, en prenant des mesures pour s'améliorer, en apprenant constamment et en réfléchissant à ses progrès. »

L'Academy of a Private Investor s'attache non seulement à fournir des informations précieuses sur le monde de l'investissement, mais aussi à aider ses membres à surmonter les schémas de pensée restrictifs pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes et opérer des changements audacieux. Khovratov insiste également sur le fait que les objectifs doivent être intelligents, « SMART » ou « Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timebound », soit : « spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps ». « Les objectifs doivent être choisis de manière spécifique, en tenant compte du calendrier et des résultats réalisables », a-t-il expliqué. « Le plus grand objectif est réalisable si vous le divisez en petites étapes quotidiennes. »

Le lancement du club VIP fait partie intégrante de la philosophie de Khovratov selon laquelle la réussite personnelle et la liberté financière sont indissociables : « La liberté financière n'est pas de la magie ou de la science-fiction mais un droit humain fondamental. Le problème, c'est que les gens n'ont pas les outils nécessaires. Ils manquent d'informations, ils ne savent pas comment y parvenir. C'est le vrai problème que nous devons résoudre. »

La nouvelle adhésion VIP à l'Academy of a Private Investor comportera des options standard et pour débutants. Pour en savoir plus sur la société et Andrey Khovratov, rendez-vous sur le site https://academyprivateinvestment.com/en/company .

L'Academy of a Private Investor est le système de formation le plus efficace pour préparer les investisseurs privés. L'objectif de la société est de donner à ses membres une compréhension totale de la science de l'investissement. Plus vite vous apprendrez tout ce qui concerne ce terme, plus vite vous obtiendrez une liberté absolue.

