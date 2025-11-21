ANDRITZ déploie GTK de Komgo en tant que plateforme mondiale de financement du commerce multibancaire

GENÈVE, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- ANDRITZ, un leader mondial de solutions pour les secteurs du papier, des métaux, de l'hydroélectricité, de l'environnement et de l'énergie, a choisi GTK (Global Trade Konnect) de Komgo comme solution mondiale de financement du commerce multibancaire pour accélérer la numérisation et harmoniser les processus dans l'ensemble du groupe. Connu en interne sous le nom de « Global Trade by Komgo », le système de gestion du financement du commerce centralise la gestion des garanties, des lettres de crédit et de l'assurance contre le risque de crédit en un seul outil numérique, tout en fournissant une couche de communication sécurisée permettant une connexion aux institutions financières du monde entier.

Komgo est fier de soutenir ANDRITZ dans le déploiement de sa nouvelle solution de financement du commerce multibancaire : GTK

Le programme, actuellement mis en œuvre par trois entités pilotes, accueillera 300 utilisateurs dans 40 pays et numérisera les communications avec plus de 30 partenaires financiers, dont des banques, des courtiers et des assureurs. En consolidant l'activité dans un seul système d'enregistrement avec des données structurées et des flux de travail automatisés, GTK permet une exécution plus rapide, plus sûre et plus transparente des échanges transfrontaliers.

« GTK représente une nouvelle étape dans notre engagement en faveur de la numérisation, de l'harmonisation des processus et de l'excellence opérationnelle, conformément à nos objectifs stratégiques. Cela nous aide à travailler plus intelligemment, à rester alignés à l'échelle mondiale et à garantir que nous apportons de la valeur grâce à des outils modernes et efficaces », Minna Helppi, SVP Group Finance, ANDRITZ.

Un impact à l'échelle de l'entreprise

Pour ANDRITZ en tant qu'entreprise, GTK assure une cohérence globale dans la gestion du financement du commerce, réduit les erreurs grâce à l'automatisation, améliore la précision et la transparence des données, et gère de manière proactive les risques et les délais grâce à des alertes et des rapports.

Avantages au niveau de l'entité

Toutes les entités juridiques adoptent les mêmes flux de travail rationalisés et bénéficient d'une visibilité en temps réel sur l'utilisation des lignes de crédit et les flux d'approbation. Les équipes consacrent moins de temps à l'administratif et à la coordination et réorientent leurs efforts vers des tâches à valeur ajoutée.

Une meilleure expérience pour les employés

GTK introduit des processus plus simples et conviviaux, des responsabilités claires renforcées par des actions de formation, et un stockage centralisé des documents et des communications, consolidant ainsi la collaboration entre les régions et les fonctions.

À propos d'ANDRITZ

En tant que fournisseur mondial de solutions pour les secteurs de la pâte et du papier, des métaux, de l'énergie hydraulique, de l'environnement et de l'énergie, ANDRITZ crée une croissance qui compte, pour l'entreprise, les personnes et notre planète. Avec une passion pour les technologies innovantes, ANDRITZ contribue à la transition écologique en aidant les industries du monde entier à améliorer l'efficacité, à réduire les déchets et à minimiser les émissions.

À propos de Komgo

Komgo est une fintech basée en Suisse qui fournit des solutions sécurisées et interopérables pour le financement numérique du commerce. Sa plateforme relie les entreprises et les institutions financières à l'échelle mondiale, permettant des échanges de données structurées, des flux de travail automatisés et une connectivité multibancaire. GTK (Global Trade Konnect) est l'application d'entreprise de Komgo pour la gestion unifiée du financement du commerce.

