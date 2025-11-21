ANDRITZ setzt GTK von Komgo als globale Multi-Banken-Plattform für Handelsfinanzierung ein

GENEVA, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- ANDRITZ, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metallindustrie, die Wasserkraft sowie den Umwelt- und Energiesektor, hat sich für GTK (Global Trade Konnect) von Komgo als globale Multi-Bank-Handelsfinanzierungslösung entschieden, um die Digitalisierung voranzutreiben und die Prozesse innerhalb der Gruppe zu harmonisieren. Das intern als „Global Trade by Komgo" bekannte Handelsfinanzierungsmanagementsystem bringt die Verwaltung von Garantien, Akkreditiven und Kreditrisikoversicherungen in einem einzigen digitalen Tool zusammen und bietet gleichzeitig eine sichere Kommunikationsplattform für Finanzinstitute auf der ganzen Welt.

Komgo is proud to support ANDRITZ in the rollout of their new multibank trade finance solution: GTK

Das Programm, das jetzt mit drei Pilotunternehmen läuft, wird 300 Nutzer in 40 Ländern einbinden und die Kommunikation mit über 30 Finanzierungspartnern, darunter Banken, Makler und Versicherer, digitalisieren. Durch die Zusammenführung der Aktivitäten in einem einzigen System mit strukturierten Daten und automatisierten Abläufen macht GTK den grenzüberschreitenden Handel schneller, sicherer und transparenter.

„GTK ist ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung, Prozessharmonisierung und operativer Exzellenz, ganz im Sinne unserer strategischen Ziele. Es hilft uns, intelligenter zu arbeiten, weltweit auf dem gleichen Stand zu bleiben und sicherzustellen, dass wir mit modernen, effizienten Tools einen Mehrwert schaffen." – Minna Helppi, SVP Group Finance, ANDRITZ

Unternehmensweite Auswirkungen

Für ANDRITZ als Unternehmen sorgt GTK für globale Konsistenz im Handelsfinanzierungsmanagement, reduziert Fehler durch Automatisierung, verbessert die Datengenauigkeit und Transparenz und verwaltet Risiken und Fristen proaktiv mit Warnmeldungen und Berichten.

Vorteile auf Unternehmensebene

Alle Unternehmen nutzen die gleichen optimierten Arbeitsabläufe und haben einen Echtzeit-Überblick über die Nutzung von Kreditlinien und Genehmigungsabläufe. Die Teams verbringen weniger Zeit mit Papierkram und Koordination und konzentrieren sich auf Aufgaben, die einen Mehrwert schaffen.

Eine bessere Erfahrung für Mitarbeitende

GTK macht die Prozesse einfacher und benutzerfreundlicher, sorgt für klare Zuständigkeiten durch Schulungen und speichert Dokumente und Kommunikation an einem zentralen Ort – das stärkt die Zusammenarbeit über Regionen und Funktionen hinweg.

Informationen zu ANDRITZ

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metallindustrie, die Wasserkraft sowie den Umwelt- und Energiesektor sorgt ANDRITZ für Wachstum, das zählt – für das Unternehmen, die Menschen und unseren Planeten. Mit seiner Leidenschaft für innovative Technologien treibt ANDRITZ den grünen Wandel voran und hilft Industrien weltweit, ihre Effizienz zu steigern, Abfall zu reduzieren und Emissionen zu minimieren.

Informationen zu Komgo

Komgo ist ein in der Schweiz ansässiges Fintech-Unternehmen, das sichere, interoperable Lösungen für die digitale Handelsfinanzierung anbietet. Die Plattform verbindet Unternehmen und Finanzinstitute weltweit und ermöglicht so den Austausch strukturierter Daten, automatisierte Arbeitsabläufe und die Anbindung mehrerer Banken. GTK (Global Trade Konnect) ist die Unternehmensanwendung von Komgo für ein einheitliches Handelsfinanzierungsmanagement.

Medienkontakte:

Bei Komgo: Tim-Emilien TRAN NGOC, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828671/Kongo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2828670/Komgo_Logo.jpg