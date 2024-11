Anduin lance un service d'extraction de données basé sur l'IA pour transformer les flux de travail des marchés privés

SAN FRANCISCO, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les gestionnaires de fonds du marché privé sont confrontés à un défi bien connu : les données des investisseurs hors ligne. Les formulaires manuscrits, les documents scannés ou les PDF dactylographiés encombrent les flux de travail, retardent l'intégration et augmentent le risque d'erreurs coûteuses.

Aujourd'hui, Anduin annonce le lancement de son service d'extraction de données, conçu pour mettre un terme à ces inefficacités et accélérer la transformation numérique du secteur.

Construite sur la plateforme propriétaire d'Anduin, cette solution combine une technologie avancée de reconnaissance optique de caractères (OCR) avec une vérification humaine pour maximiser la précision des données. Il transforme les documents clés des investisseurs, y compris les contrats de souscription, les formulaires fiscaux et les fiches de contact, en documents numériques exploitables qui facilitent l'intégration des LP et les flux de communication multiples.

Un chemin plus rapide vers la transformation numérique

« Le service d'extraction de données d'Anduin permet aux gestionnaires de fonds de rencontrer des LP là où ils se trouvent, en fournissant des données numériques rapides et précises, quel que soit le format de soumission », a déclaré Eliot Hodges, PDG d'Anduin. « Bien que les LP institutionnels soient en train de passer à des flux de travail entièrement numériques, il faut du temps pour que les comportements évoluent. Ce service comblera cette lacune en offrant aux GP une solution immédiate et efficace, tout en respectant leurs préférences en matière de LP. »

Obtenir des résultats qui comptent :

Collecte de fonds plus rapide : Convertit les souscriptions hors ligne, y compris les documents AML/KYC, en un fonds réel sur Anduin, permettant aux GP d'appliquer un processus d'examen unifié.

: Convertit les souscriptions hors ligne, y compris les documents AML/KYC, en un fonds réel sur Anduin, permettant aux GP d'appliquer un processus d'examen unifié. Couverture complète des données LP : il extrait les données des sociétés de courtage, des RIA et des canaux institutionnels, consolidant 100 % de la base LP dans une plateforme unique pour une transparence et un contrôle complets.

il extrait les données des sociétés de courtage, des RIA et des canaux institutionnels, consolidant 100 % de la base LP dans une plateforme unique pour une transparence et un contrôle complets. Sorties personnalisables : fournit des données prêtes à l'exportation avec des modèles personnalisés et une intégration transparente avec des CRM, des outils de reporting et d'autres systèmes.

: fournit des données prêtes à l'exportation avec des modèles personnalisés et une intégration transparente avec des CRM, des outils de reporting et d'autres systèmes. Précision exceptionnelle : traite avec souplesse les formulaires manuscrits, les PDF, etc. avec une fidélité de plus de 90 %.

Disponible dès à présent, le service d'extraction de données rejoint la gamme complète des produits Anduin, y compris la plateforme primée d'abonnement aux fonds, de salle de données et de gestion des données des investisseurs. Ensemble, ces solutions permettent aux gestionnaires de fonds de rationaliser leurs opérations, de renforcer les relations avec leurs partenaires et de rester en tête sur un marché de plus en plus concurrentiel.

À propos d'Anduin

Anduin est la première plateforme numérique pour gérer l'ensemble du cycle de vie des fonds et des relations avec les LP, du premier contact à la clôture du fonds et au-delà. Notre écosystème a levé plus de 106 milliards de dollars de capitaux au niveau mondial en aidant plus de 48 000 investisseurs à souscrire à plus de 850 fonds.

Pour en savoir plus, consultez le site etuintransact.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2557773/Anduin_Logo.jpg