Anduin lanceert AI-gestuurde data-extractiedienst en wil workflows op de particuliere markt transformeren

SAN FRANCISCO, 15 november 2024 /PRNewswire/ -- Beheerders van particuliere beleggingsfondsen staan voor een bekende uitdaging: offline beleggersgegevens. Handgeschreven formulieren, gescande documenten of getypte pdf's verstoppen workflows, vertragen onboarding en verhogen het risico op kostbare fouten.

Vandaag kondigt Anduin de lancering aan van de Data Extraction Service, ontworpen om deze inefficiënties weg te nemen en de digitale transformatie van de sector te versnellen.

Deze oplossing is gebouwd op Anduins eigen platform en combineert geavanceerde OCR-technologie (Optical Character Recognition) met menselijke verificatie om de nauwkeurigheid van gegevens te maximaliseren. Het zet belangrijke documenten voor investeerders, zoals inschrijvingsovereenkomsten, belastingformulieren en contactformulieren, om in bruikbare digitale documenten die de onboarding van limited partners (LP's) en meerdere communicatieworkflows mogelijk maken.

Een snellere weg naar digitale transformatie

"Anduin's Data Extraction Service stelt fondsbeheerders in staat om LP's te ontmoeten waar ze zijn, door snelle en nauwkeurige digitale gegevens te leveren, ongeacht het gegevensformaat," aldus Eliot Hodges, CEO van Anduin. "Institutionele LP's stappen over op volledig digitale workflows, maar gedrag ontwikkelen kost tijd. Deze dienst overbrugt de kloof, biedt general partners (GP's) een directe, efficiënte oplossing en ondersteunt tegelijkertijd hun voorkeuren voor LP's."

Resultaten leveren die er toe doen:

Snellere fondsenwerving : Converteert offline abonnementen, inclusief AML/KYC-documenten, naar een live fonds op Anduin, zodat GP's een uniform beoordelingsproces kunnen toepassen.

: Converteert offline abonnementen, inclusief AML/KYC-documenten, naar een live fonds op Anduin, zodat GP's een uniform beoordelingsproces kunnen toepassen. Volledige dekking van LP-gegevens: Extraheert gegevens van wirehouses, RIA's en institutionele kanalen en consolideert 100% van de LP-basis in één platform voor volledige transparantie en controle.

Extraheert gegevens van wirehouses, RIA's en institutionele kanalen en consolideert 100% van de LP-basis in één platform voor volledige transparantie en controle. Aanpasbare outputs : Levert exportklare gegevens met aangepaste sjablonen en naadloze integratie met CRM's, rapportagetools en andere systemen.

: Levert exportklare gegevens met aangepaste sjablonen en naadloze integratie met CRM's, rapportagetools en andere systemen. Ultieme nauwkeurigheid: Verwerkt flexibel handgeschreven formulieren, pdfs, enz. met meer dan 90% getrouwheid.

Data Extraction Service is nu beschikbaar en voegt zich bij de uitgebreide productsuite van Anduin, inclusief het bekroonde Fund Subscription, Data Room en Investor Data Management platform. Samen stellen deze oplossingen fondsbeheerders in staat om activiteiten te stroomlijnen, relaties met limited partners (LP's) te versterken en voorop te blijven lopen in een steeds competitievere markt.

Over Anduin

Anduin is het toonaangevende digitale platform voor het beheer van de gehele levenscyclus van fondsen en limited partner (LP) relaties, van het eerste contact tot het sluiten van het fonds en daarna. Ons ecosysteem heeft wereldwijd meer dan $ 106 miljard aan kapitaal opgehaald door ruim 48.000 investeerders te helpen inschrijven op meer dan 850 fondsen.

Meer informatie op anduintransact.com.

