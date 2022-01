ANFAVEA: liderança 2021 em vendas é dos caminhões Volkswagen

SAO PAULO, 10 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores - ANFAVEA acaba de confirmar a liderança brasileira em vendas de caminhões em 2021 para a Volkswagen Caminhões e Ônibus. A divulgação dos números oficiais aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), durante coletiva de imprensa transmitida ao vivo de São Paulo (SP). Foram licenciados 37.462 caminhões VW, com um crescimento de 46,4% em relação ao ano anterior, e uma participação no mercado de 29,1%. No mercado de ônibus, a montadora com fábrica em Resende (RJ) comemorou a vice-liderança, com 3.695 chassis Volksbus registrados e 26,3% do segmento.