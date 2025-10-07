Anffa Sindical : Le Brésil risque de perdre sa crédibilité mondiale en matière d'exportations de viande

Anffa Sindical met en garde : La privatisation des inspections et les droits de douane américains mettent en péril l'agriculture industrielle et la santé publique dans 157 pays

BRASÍLIA, Brésil, 7 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le Brésil risque de perdre des milliards de dollars en raison des droits de douane de 50 % imposés par les États-Unis sur la viande de bœuf, le gouvernement prépare un changement encore plus dévastateur : l'affaiblissement des règles qui garantissent la qualité, la confiance et le respect du bien-être animal dans la production nationale de protéines. L'Union nationale des inspecteurs fédéraux de l'agriculture (Anffa Sindical) avertit que la proposition ouvre la porte à de graves risques sanitaires, sape la crédibilité de l'agriculture industrielle et met en péril la santé de la population et des consommateurs de 157 autres pays.

En 2024, les exportations de viande de bœuf, de porc et de poulet ont atteint 9,6 millions de tonnes, générant 26,1 milliards de dollars, soit 15,9 % des exportations totales du Brésil. Avec les nouveaux droits de douane, les pertes s'élèvent déjà à 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, ce sont les exportations du pays qui risquent d'être touchées, car il est prévu d'autoriser les grossistes en viandes à faire appel à des entreprises privées pour inspecter leur propre production, ce qui revient à confier les tâches d'inspection à des industries qui n'ont que deux objectifs : accélérer le processus et réduire les coûts.

La proposition du ministère de l'agriculture et de l'élevage va à l'encontre des exigences internationales en matière de rigueur, de traçabilité et de transparence. « Des pays comme les États-Unis maintiennent les inspections sous la responsabilité du gouvernement précisément pour protéger le système d'intérêts économiques susceptibles de compromettre la santé publique. Si le Brésil prend une autre voie, la réaction du marché sera immédiate et dévastatrice », prévient Janus Pablo Macedo, président d'Anffa Sindical.

Le bien-être des animaux est également une préoccupation majeure. « Nous disposons d'images montrant des animaux abattus alors qu'ils sont encore conscients et dont la peau et les membres ont été retirés alors qu'ils étaient encore vivants. Il s'agit d'un acte de cruauté extrême, et c'est précisément la raison pour laquelle nous nous opposons à la loi sur l'autocontrôle », déclare Carla Lettieri, directrice exécutive d'Animal Equality au Brésil.

Anffa Sindical a déjà porté l'affaire devant les tribunaux brésiliens, arguant que la mesure compromet la sécurité sanitaire, viole les principes constitutionnels et menace directement la santé publique. Le syndicat met en garde : si le Brésil insiste pour privatiser les inspections, il perdra non seulement des marchés stratégiques, mais il mettra également en péril sa réputation, bâtie au fil des décennies, de fournisseur fiable de denrées alimentaires - un revers aux conséquences potentiellement irréversibles.