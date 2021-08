Angel Yeast enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier semestre de 2021, avec une augmentation de 20,55 % par rapport à l'année précédente

YICHANG, Chine, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd (« Angel Yeast ») (en.angelyeast.com), une société de levure de haute technologie cotée en bourse en Chine, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et commerciaux du premier semestre de l'exercice 2021 se terminant le 30 juin 2021.

Principaux points du rapport :

Les recettes totales du premier semestre ont augmenté de 20,55 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,234 milliards de yuans (810 millions de dollars américains)

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées en bourse a augmenté de 15,14 % en glissement annuel pour atteindre 828 millions de yuans (128 millions de dollars américains)

Le bénéfice par action (BPA) a atteint 0,9939 yuan, soit une croissance de 13,93 % en glissement annuel

La performance solide de huit unités commerciales, dont la boulangerie, l'extrait de levure (YE) et la nutrition microbienne, a permis de dépasser l'objectif du premier semestre plus tôt que prévu, les unités OEM et commerciale affichant un taux de croissance exceptionnel de 40 %

La production de produits de fermentation a augmenté de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente

« Les performances d'Angel Yeast au premier semestre sont restées solides malgré les effets persistants de la pandémie de COVID-19 et le défi de l'augmentation des coûts. Notre chiffre d'affaires a dépassé de loin notre objectif pour le premier semestre, et ce résultat positif nous place en très bonne position pour atteindre notre objectif final de l'année. Nous sommes convaincus que la forte dynamique enregistrée au premier semestre de 2021 se poursuivra pendant le reste de l'année, soutenant la tendance à la croissance dans toutes nos unités commerciales », a déclaré Xiao Minghua, directeur général d'Angel Yeast.

Déterminée à devenir une force d'innovation mondiale dans le domaine de la biotechnologie, Angel Yeast s'est imposée comme un leader du secteur, devenant la troisième entreprise de levure au monde. Aujourd'hui, Angel Yeast compte 12 usines dans le monde entier et a étendu sa présence mondiale à plus de 150 pays et régions.

En plus de la solide performance commerciale d'Angel Yeast, le premier semestre a vu la société faire des progrès significatifs dans la poursuite de l'innovation technologique. Au cours du premier semestre 2021, Angel Yeast a déposé 21 brevets, dont 12 ont été accordés. Elle a également mis en place un institut et une plateforme de recherche et développement dirigés par des experts du secteur et des scientifiques de haut niveau, et a formulé des critères de référence et des normes industrielles pour les produits à base de levure et les usines écologiques de levure.

Depuis des années, la transformation numérique est au premier plan de la stratégie commerciale d'Angel Yeast, et 2021 marque une nouvelle étape dans l'effort à long terme de l'entreprise pour numériser ses opérations commerciales. Au cours de la période considérée, Angel a optimisé ses canaux de marketing et de vente à l'aide d'outils numériques, renforcé sa cybersécurité, et promu la fabrication intelligente en adoptant un logiciel de pilotage de la production (MES) et en mettant en place une base de données industrielle.

Les performances exceptionnelles des activités commerciales d'Angel Yeast au premier semestre sont le résultat du succès exceptionnel de l'expansion internationale et nationale de la société. Les produits d'Angel Yeast, dont 95 % sont autodéveloppés, sont en tête des marchés dans 15 pays.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levures et de dérivés de levures. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les solutions pour les dim sum chinois, les extraits de levure, la santé humaine, la nutrition animale, les soins des plantes, la brasserie et les biocarburants, la nutrition microbienne et les enzymes. À l'heure actuelle, Angel Yeast dispose de 11 bases de production internationales de pointe en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et des services à plus de 150 pays et régions dans le monde.

