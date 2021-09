Angel Yeast lança Saccharomyces Boulardii Bld-3 patenteada, uma cepa de levedura probiótica eficaz contra diarreia

" Saccharomyces boulardii (S. boulardii) é uma espécie de probiótico que foi considerado uma intervenção nutricional crucial no tratamento da diarreia. A nova cepa de levedura probiótica desenvolvida pela Angel Nutrition & Health Technical Center, S.boulardii Bld-3, é outra adição inovadora à família S. boulardii, que tem se mostrado eficaz na aceleração da recuperação da diarreia aguda e é benéfica para a saúde intestinal no longo prazo", disse o Dr. Zhang Yan, CTO da Angel Nutritech, fundada em 1992 pela Angel Yeast com foco em nutrição e saúde humana para desenvolver e fornecer produtos acabados de destaque aos setores globais de cuidados humanos.

A COVID-19 levou mais pessoas a prestar atenção a sua saúde e a um maior foco em medidas de precaução e produtos de cuidados com a saúde que previnem doenças e fortalecem seus sistemas imunológicos. No Google Trends, as entradas de pesquisa "saúde intestinal" e "probiótico" tiveram vários picos durante a pandemia. Para cuidados gastrointestinais, as pesquisas por palavras-chave relacionadas a probióticos também bateram o recorde este ano, o que indica um maior reconhecimento de sua robusta capacidade de restaurar e manter um sistema digestivo saudável para os humanos.

O uso de S. boulardii para o tratamento de adultos e crianças com diarreia tem sido amplamente prescrito por médicos e gastroenterologistas há décadas, e sua eficácia para combater uma série de condições gastrointestinais está bem documentada na literatura médica. Um estudo publicado no Chinese Journal of Pediatrics concluiu que determinados tipos de probióticos podem reduzir a gravidade e a duração da diarreia. Entre eles, o Lactobacillus rhamnosus GG e o S. boulardii são os dois probióticos mais eficazes para o tratamento da diarreia.

Diferentemente do probiótico Lactobacillus, o S. boulardii Bld-3 da Angel é desenvolvido utilizando o processo de leito fluidizado de baixa temperatura. A tecnologia de proteção exclusiva da empresa permite que ela rapidamente forme uma concha densa de levedura que envolve os probióticos de levedura ativa presos do lado de dentro. Esse processo fortalece a resistência da levedura ao ácido gástrico e aos sais da bile, permitindo que seja aplicado em uma ampla variedade de produtos probióticos finais.

O S. boulardii Bld-3 da Angel é um ingrediente adequado para uma ampla série de suplementos alimentares probióticos. Graças ao maior tamanho dos probióticos de levedura, que são dez vezes maiores do que os probióticos de Lactobacillus, é mais provável que eles formem um efeito de ocupação de espaço no trato intestinal e sejam resistentes a antibióticos.

Um dos maiores fornecedores mundiais de derivados de leveduras, a Angel Yeast tem mais de três décadas de experiência no desenvolvimento e produção de produtos de levedura. Além do S. boulardii Bld-3, a Angel Yeast também produz probióticos de Saccharomyces cerevisiae e mais uma diversidade de ingredientes funcionais de leveduras, com vários novos produtos no pipeline, como o Kluyveromyces marxianus. Atualmente, os probióticos produzidos pela Angel Yeast são vendidos para a Europa e América do Norte.

Sobre a Angel Yeast

Fundada em 1986, a Angel Yeast Co., Ltd é especializada na produção de levedura e derivados de levedura. Sua linha de produtos inclui leveduras e ingredientes para panificação, soluções para dim sum chinês, extrato de levedura, saúde humana, nutrição animal, cuidados para plantas, fabricação de cerveja e biocombustíveis, nutrição microbiana e enzimas. Atualmente, a Angel Yeast tem 11 bases de produção internacionais avançadas na China, Egito e Rússia e fornece produtos e serviços para mais de 150 países e regiões do mundo.

