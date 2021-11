Angel Yeast présente la protéine de levure AngeoPro F80 comme source durable de protéines naturelles dans une alimentation basée sur les plantes

« En tant que protéine microbienne unique, la protéine de la levure peut non seulement offrir une valeur nutritive semblable à celle des protéines animales, mais aussi répondre aux préoccupations concernant les protéines végétales, comme la modification génétique et la pénurie de ressources agricoles. Nous sommes convaincus que la protéine de levure est l'une des meilleures sources de protéines alternatives sur le marché aujourd'hui », a déclaré Eric Ao, directeur général de la division Europe d'Angel Yeast.

Les protéines représentent une composante importante des tissus et des organes humains, et jouent un rôle crucial dans divers systèmes pour maintenir la croissance et le métabolisme des tissus. Un apport suffisant en protéines de haute qualité se révèle particulièrement important au maintien de la santé physique.

Les données de la Plant-Based Foods Association (PBFA, Association de l'alimentation basée sur les plantes) et du Good Food Institute (GFI) montrent que 18 % des ménages américains optent pour la viande végétale. La recherche a également révélé que le taux de croissance de la consommation de viande végétale est deux fois plus élevé que son homologue en protéines animales, représentant 2 % des ventes de produits de viande au détail dans le pays. Toutefois, les personnes qui choisissent la viande d'origine végétale comme source principale de protéines ont tendance à souffrir d'un faible taux de digestion des protéines, ce qui corrobore la nécessité de trouver une solution plus durable pour remplacer ou compléter les produits protéiques d'origine végétale.

Ingrédient naturel consommé depuis des milliers d'années dans les aliments et les boissons comme le pain, le vin et la bière, la levure est devenue une excellente alternative. La protéine de levure est dérivée de Saccharomyces cerevisiae. Son processus de production ajoute des enzymes de qualité alimentaire et des aides à la transformation pour éliminer partiellement les parties non protéiques des produits protéiques de la levure, ce qui porte le concentré protéique à plus de 75 pour cent. La protéine de levure est également considérée comme une source de protéines idéale pour les formulations alimentaires en raison de sa composition équilibrée en acides aminés et en micronutriments ainsi que sa haute digestibilité, ce qui en fait une source de protéines de qualité à haute biodisponibilité et la place au même rang que le soja – l'une des sources de protéines végétales les plus reconnues – en termes de niveau nutritionnel.

La protéine de levure est obtenue par un processus de fermentation écologique qui minimise l'impact environnemental, nécessite une utilisation limitée des terres pour la culture et est moins affectée par la récolte et la saisonnalité auxquelles la production de protéines végétales est soumise. La recherche montre que les émissions de carbone générées par la production de protéines de levure sont 20 fois inférieures à celles du bœuf, ce qui en fait une protéine durable par rapport à d'autres options plus gourmandes en ressources et ayant un impact sur l'environnement. En outre, la protéine de levure ne contient aucun organisme génétiquement modifié, et est donc adaptée aux végétaliens, végétariens et flexitariens.

En plus d'hériter de tous les avantages des protéines de levure, la teneur élevée en protéines d'AngeoPro F80 est comparable à celle des protéines végétales, et certains des acides aminés essentiels d'AngeoPro F80 ont une composition presque deux fois plus élevée que les recommandations de l'OMS/AEC, notamment la lysine (9,43 g/100 g), l'isoleucine (5,94 g/100 g) et leucine (9,78 g/100 g).

AngeoPro F80 peut être ajouté à un grand nombre de produits, notamment les barres protéinées, les boissons, et les pâtisseries cuites au four, ainsi que d'une large gamme d'aliments à base de plantes, dont le poisson végétalien, les burgers végétaliens, le fromage végétalien analogique, les escalopes de poulet végétalien, etc. Couplé avec la technologie d'Angel pour masquer les arômes indésirables et la gamme complète de produits d'extrait de levure, nous fournissons également des solutions faible en sel et très gustatives pour améliorer les saveurs et la sensation en bouche des aliments à base de plantes pour imiter les goûts et les saveurs du poulet, du bœuf et du fromage.

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne.

