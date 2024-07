Angel Yeast présente ses solutions innovantes de protéine de levure au salon Growth Asia 2024

SHANGHAI, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), un chef de file mondial de la fabrication de levure, a récemment présenté sa protéine de levure et ses solutions d'application innovantes lors du sommet Growth Asia 2024, coorganisé par les principaux médias de l'industrie, NutraIngredients et FoodNavigator, du 16 au 18 juillet à Singapour.

Angel Yeast showcases innovative yeast protein solutions at Growth Asia 2024

Une soixantaine d'entreprises leaders dans le domaine de la nutrition et de la santé et plus de 300 invités du monde entier ont participé au sommet de cette année, qui réunit les plus grands acteurs des secteurs mondiaux de l'alimentation, des boissons et de la nutrition afin d'explorer les dernières opportunités commerciales dans la région Asie-Pacifique. Cet événement de trois jours a abordé des sujets variés, comme la nutrition des nourrissons et des enfants, la santé des femmes, un mode de vie sain, les tendances en matière de protéines, la santé intestinale, le vieillissement en bonne santé, entre autres thèmes.

« C'est un honneur pour Angel Yeast de participer au salon Growth Asia 2024, où nous avons présenté notre produit de protéine de levure et nos solutions d'application innovantes pour la région Asie-Pacifique. Nous avons partagé des informations sur les avantages de la protéine de levure par rapport à d'autres protéines et présenté des études de cas positives d'envergure mondiale. Ce sommet a permis de mieux faire connaître notre protéine de levure et la marque AngeoPro », déclare Chen Zhixian, directeur général adjoint, Angel Yeast Nutrition and Health Technology Center.

Intitulée « The Science Behind AngeoPro », l'intervention de Chen s'est concentrée sur le contexte de la R&D d'Angel Yeast sur sa protéine de levure, les avantages nutritionnels, les derniers résultats de la recherche, les exemples d'application et les produits typiques. Une vingtaine d'entreprises ont manifesté leur intérêt pour la poursuite de la solution protéique innovante lors du sommet.

Au niveau mondial, les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la nutrition alimentaire et à une meilleure gestion de la santé. Ils accordent une plus grande attention aux vitamines, aux minéraux, aux protéines et aux probiotiques, qui sont essentiels, ainsi qu'aux solutions hypocaloriques, hypoglucidiques et hyperprotéinées destinées à améliorer la santé intestinale, le sommeil et la santé psychologique, ainsi qu'à la nutrition sportive.

Les sources de protéines pour la majorité de la population de la région Asie-Pacifique sont principalement les œufs, les viandes maigres et le poisson, ainsi que les yaourts, les boissons protéinées prêtes à boire, les barres protéinées et les poudres protéinées. L'Australie est le premier marché mondial du yaourt protéiné, avec une taille de 47 millions USD, la Corée du Sud détient 63 % du marché des barres protéinées, soit 7,2 millions USD, tandis que le marché thaïlandais des boissons protéinées prêtes à boire et des snacks protéinés s'élève à 4 millions USD.

Les protéines de levure peuvent répondre à la demande croissante des consommateurs pour des aliments sains avec une valeur nutritionnelle élevée et une excellente fonctionnalité, et Angel Yeast s'engage à mener le développement d'une industrie alimentaire saine et durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469090/Angel_Yeast_showcases_innovative_yeast_protein_solutions_at_Growth_Asia_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg